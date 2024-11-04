Samsunspor 2-0 Antalyaspor (Süper Lig maçı özeti)

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Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi Samsunspor 2-0'lık skorla kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Holse ve 49. dakikada Dimata kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 7 maçtır kaybetmeyen Samsunspor puanını 25'e yükseltti. Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Zeki’nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşa iyi hareketlenen Van Drongelen’in yarım volesi, kaleci Piric’de kaldı.
17. dakikada Emre’nin sol ayağının dışıyla sağdan kestiği topa iyi yükselen Marius’un kafasını kaleci Piric son anda kornere çeldi.
31. dakikada Zeki’nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda Bennasser’in volesinda top üsten auta çıktı.
34. dakikada Antalyaspor’lu Erdal’ın cepheden şutu direğin solundan az farkla auta gitti.
45. dakikada ceza sahasındaki karambolde Marius’un pasında Holse’nin şutu filelerle buluştu. 1-0
46. dakikada Schindler'in hatasında topu kapan Gaich'in şutunu kaleci Okan, parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
49. dakikada Marius'un sağdan kestiği topa, kale çizgisi önünde göğsüyle dokunan Dimata meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
56. dakikada Dimata'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Marius Muadilmadji'nin şutu üstten az farkla auta çıktı.
60. dakikada Gaich'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Erdoğan'ın şutunu Oka, iki hamlede güçlükle kontrol etti.
73. dakikada verkaçlarla ceza sahasına kadar giren Muja'nın şutu yandan auta çıktı.
83. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Marius'un şutunu Piric çeldi. Dönen topta meşin yuvarlağa vuran Ntcham'ın şutunu da Veysel çizgiden çıkarttı.
86. dakikada şık çalımlarla ceza sahasına giren Muja'nın şutu direğin solundan az fakla auta çıktı.