Samsunspor 0-1 Konyaspor (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Samsunspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor 1-0 kazandı.
Konuk ekibe 3 puanı getiren golü 30. dakikada Pedrinho kaydetti.
Bu sonuçla Konyaspor puanını 7'ye yükseltti. Samsunspor ise 6 puanda kaldı.
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki, Ntcham, Ait Bennasser, Emre Kılınç, Holse, Muja, Dimata.
Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Umut Nayir.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Umut Nayir'in pasına iyi hareketlenen Ndao'nun şutunu kaleci Okan iki hamlede kontrol etti.
27. dakikada Zeki'nin kullandığı kornere iyi yükselen Dimata'nın kafa şutunu kaleci Slowik son anda kornere çeldi.
30. dakikada Jevtovic'in şutunu kaleci Okan kurtartıktan sonra ceza sahasında oluşan karambolde topa son dokunan Pedrinho, fileleri sarstı. 0-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Muja'nın şutu az farkla auta çıktı.
57. dakikada çalımlarla ceza sahasına kadar gelen Ntcham'ın şutu az farkla direğin üstünden auta çıktı.
60. dakikada Ufuk'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Ndao'nun şutu direkten oyun alanına döndü.
74. dakikada Zeki'nin kullandığı kornere iyi yükselen Laura2nın kafa şutunu kaleci Slowik 90'dan parmaklarının ucuyla çıkardı.