Samsunspor 0 - 0 Erzurumspor (Maç özeti)

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 0-0 berabere kaldı.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Caner Ak, Mehmet Yıldırım, Emrah Ünal
Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Barış Başdaş, Bah (Dk. 59 Mehmet Akyüz), Kevin Boli, Alaaddin Okumuş (Dk. 69 Ali Ülgen), Yasin Öztekin, Diomande, Soner Gönül, Hasan Kılıç, Fofana (Dk. 69 Melih Okutan), Osman Çelik (Dk. 73 Gökhan Karadeniz)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Aykut Demir, Sülayman Koç, Novikovas (Dk. 90 1 Shala), Malle (Dk. 63 Olanare), Gökhan Alsan, Mustafa Yumlu, Hasek, Orhan Ovacıklı (Dk. 63 Emircan Altıntaş), Eren Tozlu (Dk. 90 3 Gökhan Kardeş), Mücahit Albayrak
Sarı kartlar: Dk. 8 Diomande, Dk. 20 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor), Dk. 5 Orhan Ovacıklı, Dk. 90 Szumski (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
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