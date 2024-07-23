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Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için geri sayım başladı

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#Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı#Yüzme#Yarış
Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için geri sayım başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 17:43

İstanbul, iki kıtayı birleştiren dünyadaki en prestijli yüzme organizasyonu olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına 36. kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın beş kıtasından gelen rekor sayıdaki başvuruların ardından Türkiye dahil 78 farklı ülkeden 2 bin 824 yüzücü 25 Ağustos’ta yapılacak yarışta İstanbul Boğazının eşsiz sularında iki kıtayı birleştirecek. 

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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 36. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için geri sayım başladı.

Asya’dan Avrupa’ya yüzülen tek yarış olma özelliğine sahip 36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı dünyanın dört bir yanından katılımcıları 25 Ağustos’ta bir araya getirecek.

Rekor sayıda başvuru yapıldı

Katılım için beş ayrı kıtadan gelen rekor sayıdaki başvurular sonucunda, Türkiye dahil 78 ülkeden toplam 2 bin 824 yüzücü, Asya’dan Avrupa’ya geçecekleri benzersiz yarışa katılmaya hak kazandı. 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi desteği ve 68 yüzücünün katılımı ile düzenlenen yarış, 2023 yılında 77 ülkeden 2400’ü aşkın yüzücüyü bir araya getirmişti. 2010 yılından bu yana yarışı tamamlayan yüzücüleri “Kıtalararası Yüzücü” sertifikası ile ödüllendiren Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 2016 yılında Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından “Yılın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu” olarak seçilmiş, 2019 yılında ise “Dünyanın En İyi 100 Açık Su Yüzme Yarışı” oylamasında birinciliği elde etmişti .

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#Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı#Yüzme#Yarış

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