Samsung 980 PRO SSD, 2 TB seçeneği ile satışa sunuldu

Gelişmiş bellek teknolojisinde dünya liderleri arasında yer alan Samsung Electronics, tüketicilere yönelik ilk defa geliştirdiği PCIe 4.0 NVMe katı hal sürücüsü olan (SSD) Samsung SSD 980 PRO’nun 2 TB depolama kapasitesine sahip modelini beğeniye sundu. Yeni 980 PRO, üst düzey kişisel bilgisayarlarda, iş istasyonlarında ve oyun konsollarında en ileri teknolojiyi arayan profesyonellere ve tüketicilere yönelik olarak tasarlandı.

Yoğun veri gerektiren uygulamaların işlenmesi için optimize edilmiş 980 PRO’nun geniş kapasiteli bu yeni modeli; 4K ve 8K içeriklerle çalışan ve grafik ağırlıklı oyunlar oynayan tüketiciler ve profesyoneller için ideal bir ürün olarak öne çıkıyor. Ayrıca Özel Elpis denetleyicisi, V-NAND ve DRAM dâhil tüm temel bileşenler, PCIe 4.0'ın potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak için tümüyle şirket içinde üretilen çözümlerle tasarlandı. 980 PRO’nun 2 TB kapasiteli ürünü, 7000 MB/s ile 5100 MB/s’ye kadar sıralı okuma ve yazma hızının yanı sıra 1,000K IOPS rastgele okuma yazma hızına sahip. Bu özellikleriyle bu ürün, PCIe 3.0 SSD’lerden iki kata kadar, SATA SSD’lerden ise 12,7 kata kadar daha hızlı. 980 PRO, Magician 6.3 yazılımı aracılığıyla da Tam Güç Modu'nu destekleyerek SSD'nin kesintisiz, tutarlı yüksek performans için en üst düzeyde çalışmasını sağlıyor.

Günümüzün yüksek performanslı NVMe SSD'lerinin çoğu, ısıyı dağıtmak için harici bakır soğutucular kullanırken Samsung 980 PRO'da verimli ısı yönetimi için SSD'nin arka tarafında bulunan ısı dağıtıcı etiketin yanı sıra denetim birimi üzerinde nikel kaplama kullanılıyor. Böylelikle, gelişmiş performansının yanında 980 PRO, ürünün güvenilirliğini iyileştiren olağanüstü ısı denetimi sunuyor. Bu yenilikçi ısı dağıtma fonksiyonları, sürücünün kompakt ve ince M.2 boyutunu korumasına da olanak sağlıyor. Samsung’un Dinamik Isı Koruyucu teknolojisi ayrıca, uzun kullanım süreleri boyunca performans dalgalanmalarını en aza indirerek sürücünün sıcaklığının optimum seviyede kalmasını da mümkün kılıyor.