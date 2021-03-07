Samsun’daki şiddet olayının ardından spor kulüplerinden ‘Kadına Şiddete Hayır’ mesajları!

Samsun'un Canik ilçesinde gerçekleşen kadına şiddet olayının ardından tüm Türkiye’de ‘Kadına Şiddete Hayır’ mesajları yayınlanmaya başlandı. Spor kulüpleri de resmi hesapları üzerinden olaya karşı terkilerini dile getirdiler. İşte o paylaşımlar...

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada, 'ARTIK YETER!' denildi. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından, 'Susma HAYKIR! Kadına Şiddete HAYIR!' paylaşımı yapıldı.

Galatasaray Spor Kulübü paylaşımında, ‘Susma, şiddete uğrayan kadınlarımızın sesi ol! Artık kadına şiddete 'DUR DE!' açıklamasında bulundu. Trabzonspor tarafından yapılan paylaşımda, 'Kadına Şiddete HAYIR! Yeter Artık!' denildi.





