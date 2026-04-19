Samsun'da 6 dakikada her şey değişti: İki inanılmaz gol! Beşiktaş'ta Ersin çaresiz kaldı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2026 19:08

Beşiktaş, Samsun deplasmanında 6 dakika içerisinde yediği iki inanılmaz golle 2-1 mağlup oldu. Kaleci Ersin Destanoğlu, iki golde de çaresiz kalırken, kötü bir istatistiğe imza attı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Samsun'da oynanan müsabakayı Karadeniz ekibi 2-1 kazandı.

İKİ İNANILMAZ GOL

Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, sadece 6 dakika içerisinde kalesinde uzak mesafeden gördüğü iki golle yıkıldı.

Karadeniz ekibinde önce 50. dakikada Holse, Ntcham’ın pasında ceza sahası yayı üzerinden gelişine vuruşunda topu ağlara gönderdi.

Sadece 6 dakika sonra 56. dakikada bu kez Coulibaly, Ersin Destanoğlu'nu ceza sahası yayı üzerinden avladı ve farkı 2'ye çıkardı.

ERSİN'DEN KÖTÜ İSTATİSTİK

Uzak mesafeden yediği iki gole de tepki gösteremeyen file bekçisi, Süper Lig’de bu sezon kalesi dışından en fazla gol yiyen kaleci konumuna yükseldi.

Bu sezon toplamda 7. kez ceza sahası dışından gol yiyen Ersin, bu alandaki kötü rekoru Kayserisporlu Bilal Bayazit ile paylaştı.

2023'TEN SONRA BİR İLK 

Samsunspor, Eylül 2023'ten (vs Galatasaray) bu yana ceza sahası dışından iki gol birden attığı ilk Süper Lig maçını Beşiktaş karşısında oynuyor.

 

