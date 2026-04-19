Samsun'da 6 dakikada her şey değişti: İki inanılmaz gol! Beşiktaş'ta Ersin çaresiz kaldı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Samsun'da oynanan müsabakayı Karadeniz ekibi 2-1 kazandı.

İKİ İNANILMAZ GOL

Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, sadece 6 dakika içerisinde kalesinde uzak mesafeden gördüğü iki golle yıkıldı.

Karadeniz ekibinde önce 50. dakikada Holse, Ntcham’ın pasında ceza sahası yayı üzerinden gelişine vuruşunda topu ağlara gönderdi.

Sadece 6 dakika sonra 56. dakikada bu kez Coulibaly, Ersin Destanoğlu'nu ceza sahası yayı üzerinden avladı ve farkı 2'ye çıkardı.

ERSİN'DEN KÖTÜ İSTATİSTİK

Uzak mesafeden yediği iki gole de tepki gösteremeyen file bekçisi, Süper Lig’de bu sezon kalesi dışından en fazla gol yiyen kaleci konumuna yükseldi.

Bu sezon toplamda 7. kez ceza sahası dışından gol yiyen Ersin, bu alandaki kötü rekoru Kayserisporlu Bilal Bayazit ile paylaştı.

2023'TEN SONRA BİR İLK

Samsunspor, Eylül 2023'ten (vs Galatasaray) bu yana ceza sahası dışından iki gol birden attığı ilk Süper Lig maçını Beşiktaş karşısında oynuyor.