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Basketbol
AA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 10:56 | Son Güncelleme:

Samsun Canik Belediyespor ismini değiştiriyor! Başvuru yapıldı...

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Samsun Canik Belediyespor ismini değiştiriyor! Başvuru yapıldı...
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Samsun Canik Belediyespor, ismini Samsun 1919 Spor Kulübü olarak değiştirmek için Türkiye Basketbol Federasyonuna başvurdu.

Kulüp başkanı Zafer Şimşek, AA muhabirine, yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle yönetim olarak kulübün ismini değiştirme kararı aldıklarını söyledi.

Yapılan anket sonucu en beğenilen ismin Samsun 1919 Spor Kulübü olduğunu dile getiren Şimşek, "Kulübün isminin değişmesi için federasyona müracaatımızı yaptık. Kulübümüzün adı artık Samsun 1919 Spor Kulübü olacak." ifadelerini kullandı.

 

Samsun Canik Belediyespor ismini değiştiriyor Başvuru yapıldı...

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