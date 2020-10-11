Samsun Canik Belediye 59-102 İzmit Belediyespor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan maçta İzmit Belediyespor deplasmanda Samsun Canik Belediye'yi 102-59 yendi
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Özge Şentürk, Murat Zafer, Sedef Yarıcı
Samsun Canik Belediye: Dragana Nikolovic 16, Nurgül Ersoy 2, Dilan Çelik, Stephanie Zenora Madden 29, Nazlı Çalışkan 3, Dilara Azaklı, Semanur
Ersoy 2, Elif Korkut 2, Neslihan Demir 2, Kayra Güler Sağlam 3
İzmit Belediyespor: İpek Garip 9, Çağla Nur Uzundurukan, Miray Şahin 7, Gülşah Duman 12, Kübra Erat 5, Elif Emirtekin 10, Egle Siksniute 25, Aysu Keskin 5, Jovanovic 15, Defne Melissa Paylar 14
1. Periyot: 15-24
Devre: 30-47
3. Periyot: 45-73
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