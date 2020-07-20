Şampiyonluk yolundaki Juventus, Lazio'yu konuk edecek! Galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır

JUVENTUS

- Inter'in Roma deplasmanında yaptığı puan kaybı sonrası şampiyonluk için iştahı bir kez daha artan Juventus, son 5 lig maçında kalesini gole kapatamadı ve 3 maçtır galibiyete hasret!

- Federico Bernardeschi cezalı, onun yerine Douglas Costa'nın ilk 11'de olması bekleniyor.

- TD Maurizio Sarri, Matthijs de Ligt ve Leonardo Bonucci'nin ufak sakatlıklara rağmen kadroda olacağını söylerken maça başlayacak stoper ikilisi hakkında ise bilgi vermedi.

- Milli futbolcumuz Merih Demiral da geçtiğimiz hafta arasında oynanan Sassuolo karşılaşmasında maç kadrosunda yer almıştı.

LAZIO

- Pandemi arasından döndükten sonra Serie A'nın bir kaybedeni varsa, o takım kesinlikle Lazio!

- Üst üste 5 galibiyet aldıktan sonra araya gitmiştik. Dönüşte Atalanta yenilgisi ile başladılar. Fiorentina ve Torino galibiyetleri kafalardaki soru işaretini kaldırmıştı ki son 4 maçta alınan 1 puan zirvenin gerisinde kalmalarına yol açtı.

- Yine de, Juventus deplasmanında alınacak bir 3 puan, son 4 haftaya girerken puan farkını 5'e indirip bir kez daha şampiyonluk için savaşmalarına vesile olabilir.

- Senad Lulic uzun süredir sakat. Lucas Leiva, Adam Marusic ve Joaquin Correa son haftalarda sakatlık yaşayan diğer isimler... Stoper Patric ise cezalı. Yerine Luiz Felipe ilk 11 başlayacak.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Juventus'un ligdeki son 6 maçı "2.5 ÜST" bitti.

- Lazio'nun ligdeki son 6 maçının 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- İki takım arasındaki son 3 maç karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" oldu.

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Juventus'un iç sahada Lazio'ya attığı en güzel 5 gol! İzleyelim...