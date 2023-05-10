Şampiyonluk yarışındaki takımlar için dikkat çeken yorum: Galatasaray olan Fenerbahçe'de yok | Jorge Jesus ciddi hatalar yaptı

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Hürriyet Yazarları Uğur Meleke, Güntekin Onay, Fırat Aydınus ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde haftanın maçlarını ve yaşanan gelişmeleri masaya yatırdı.

1- F.Bahçe’nin küme düşme hattındaki Giresunspor, İstanbulspor ve Ümraniye’ye toplam 9 puan kaybetmesinin ana sebebi ne?

GÜNTEKiN ONAY: BU TERCiHLERLE PUAN KAYBI NORMAL

Fenerbahçe’nin oyuncu grubu çok tecrübeli ve yıldızlarla dolu bir kadro değil. Şampiyonluğa oynamayı alışkanlık haline getirmiş lider vasıflı oyunculara sahip değiller. Ayrıca Jesus’un oynattığı futbol yüksek efor ve enerji gerektiriyor. İlk 11’de bir türlü kadro istikrarı sağlanamadı. Giresun’da orta alanın merkezini İsmail ve Mert Hakan’dan oluşturmak, Valencia’yı oyundan çıkarmak ciddi hatalardı ve bu oyunla, bu tercihlerle puan kaybı kaçınılmaz oldu.

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UĞUR MELEKE: RAKiPLERiNi MAT EDEMiYOR

F.Bahçe, Dünya Kupası’ndan önce rakiplerini oyun olarak mat edebiliyordu. İyi futbolu 60-70 dakikaya yayabiliyor, bölüm bölüm rakiplerini boğabiliyordu. Dünya Kupası sonrasıysa evet galibiyetler aldılar ama hemen hemen hiçbir rakiplerini oyun olarak mat edemediler. Karagümrük’ü, Başakşehir’i, A.Gücü’nü yendiler ama hepsi bireysel performanslar sayesindeydi, son dakikalardaki kaosla kazanıldı o maçlar. Böyle bir kaos stratejisiyle sürekli kazanamazsınız. Bir yerlerde takılacağı kesindi.

FIRAT AYDINUS: AĞIR OYUNCULARLA 3’LÜ DEFANSIN BEDELi

Fenerbahçe; İstanbulspor Giresunspor ve Ümraniyespor’a 9 puan bıraktığı maçlarda toplam 12 gol yedi. Sezonun genelinde yediği gollerin 3’te 1’i. Bir başka dikkat çekici detay, bu maçların hepsinde rakipleri karşısında öne geçmişti. Düşme hattındaki takımlar karşısındaki bu tablonun ana sebebi; teknik direktör Jorge Jesus’un ağır oyuncularla 3’lü defans taktiğinin başarılı olmaması.

MEHMET ARSLAN: JESUS’UN EVLATLARI VAR TAKIMDA

Jorge Jesus’un evlatları var takımda. Joao Pedro, Joshua King, Lincoln Henrique mesela. Sezon boyunca katkı sağladıkları maç yok. Ama onlar her maçta kurtarıcı olarak sahadalar. Ama Arda Güler gibi bir yetenek sezonun 3’te 2’sinde sahaya çıkamadı. Sahi, ara transferde sadece bonservisine 6 milyon Euro ödenen Jayden Oosterwolde’yi gören var mı? Bu nasıl transfer aklı, planlaması Allah aşkına. Bırakın İstanbulspor, Giresunspor maçlarını, tüm sezonun sorumlusu Jorge Jesus’tur. Elinizi vicdanınıza koyun ve cevap verin, bu Fenerbahçe’den (Arda ve Ferdi’yi çıkarın) hangi oyuncu Galatasaray’da ilk 11 oynar?

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2- G.Saray, Başakşehir maçını kayıpsız geçti. Şampiyonluk için 5 maçta 4 galibiyet yeterli. Sizce yolun ne kadarını geçtiler?

MEHMET ARSLAN: YOLUN YARISINI DEĞiL 4’TE 3’ÜNÜ BiTiRDiLER

Yolun yarısını değil 4’te 3’ünü bitirdi Galatasaray. İstanbulspor, Sivasspor, Ankargücü ve Fenerbahçe ile oynayacaklar. Son maçları Hatayspor ile ve 3 puan cepte. Rakiplerinin bile moralini bozar bu fikstür. 4’te 3 diyerek temkinli davrandım. Hislerim yüzde 100 diyor aslında. Galatasaray bu sezon oynadığı futbolla ve oluşturduğu kadro ile şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Teknik adam, yönetim ve camia olarak onların sergilediği birliktelik en azından Fenerbahçe’de yoktu.

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UĞUR MELEKE: SALLANMALAR OLDUĞUNDA TRiBÜNLERi DEVREYE GiRiYOR

Yolu yarıladı diyebiliriz rahatlıkla. Sarı kırmızılıların sıradaki 3 maçını kazanması halinde derbiye şampiyon olarak çıkma şansı var ki bence bu çok büyük bir avantaj. Ayrıca sarı kırmızılılar, Başakşehir maçının ilk yarısında bir kez daha şunu kanıtladı: Bu sezon zirve yarışı yaptıkları rakiplerinden daha tutkulular. Kupayı daha fazla istiyorlar, daha iştahlılar ve daha inançlılar. Üstelik maç içinde sallanmalar olduğunda tribünleri de devreye giriyor ki bu güç, Fenerbahçe’nin sahip olmadığı bir şey.

FIRAT AYDINUS: iSTANBULSPOR’U YENERSE MUTLU SONA iYiCE YAKLAŞIR

Galatasaray gelecek hafta İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçtan da 3 puan alırsa, finiş çizgisine atacağı son adıma iyice yaklaşır. 5 puan artı gol averajı üstünlüğüne sahip olduğu Fenerbahçe ile oynayacağı son maç öncesi karşılaşacağı Sivasspor ve Ankaragücü önüne büyük bir moralle çıkacak. Hükmen galip ilan edileceği Hatayspor maçı dışında oynayacağı 4 müsabakanın 3’ünden galibiyetle ayrılması şampiyonluk için yeterli olacak.

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GÜNTEKiN ONAY: SON DÜZLÜKTE GALATASARAY’IN HATA YAPACAĞINI SANMIYORUM

İpler tamamen Galatasaray’ın elinde. Sürücü koltuğunda Okan Buruk oturuyor. Futbolda herşey mümkün. Ancak son düzlükte Galatasaray’ın hata yapacağını düşünmüyorum.Deneyimli ve kararlı bir oyuncu grubu var. Ayrıca üst üste 5 puan kaybettikten sonra da krize girmeden süreci çok iyi yönettiler. 5 puan fark ve ikili averaj avantajı ile Fenerbahçe ile de iç sahada oynayacak olmaları Galatasaray’ın hedefe çok yakın olduğunu gösteriyor.

3- Şenol Güneş, “Bu kadro iyi oynarsa, seneye 3 takviye ile daha iddialı oluruz” demişti. Sizce bu takviyeler hangi mevkilere yapılmalı?

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GÜNTEKiN ONAY: GÜNEŞ 5 HAFTA ÖNCE GELSE ŞAMPiYON OLABiLiRDi

Beşiktaş’ın kalecisinden santrforuna kadar her pozisyonda güçlü ve kaliteli bir kadrosu var. Orta alanda Josef De Souza tarzında defansif yönü güçlü, tecrübeli ve pas kalitesi yüksek bir oyuncu şart. Ayrıca gole yakın bir kanat forvet transferi de Beşiktaş’a güç katar. Siyah beyazlılar Valerien İsmael’in büyük takım hocası olmadığını çok geç farketti. Bu kadro Şenol Güneş 5 hafta önce gelmiş olsa şampiyon olabilirdi.

UĞUR MELEKE: BEŞiKTAŞ’IN KULÜBEDEKi SEÇENEKLERi KISITLI

Beşiktaş’ın iyi bir 11’i var ama işler iyi gitmediğinde kulübesinde gerekli derinliği bulamıyor Şenol Hoca. 29’uncu haftadaki Trabzonspor maçında oyuna giren Kevin N’Koudou-Jackson Muleka’yı çok eleştirdik ama dikkat ederseniz Şenol Güneş’in kulübesinde başka ofansif opsiyon yoktu. Bu hafta da gole ihtiyacı varken oyuna Tayfur Bingöl ve Onur Bulut’u sokabildi Şenol Hoca. Çünkü kulübedeki seçenekleri kısıtlı. Yeni sezonda özellikle ön tarafa derinlik kazandırmaya ihtiyaçları var.

FIRAT AYDINUS: DEFANSA VE ORTA SAHAYA TAKViYE YAPILMASI ŞART

Şenol Güneş’in mevcut kadroya yaptığı dokunuşlar ve ara transferdeki başarılı hamleler Beşiktaş’ın maç kazanma ritmine erişmesini sağladı. Belki her maç olmasa da genelde taraftarlarını memnun edecek düzeyde iyi oyunlar oynayarak kazandı. Defansa ve orta sahadaki Salih Uçan ile Gedson Fernandes’in yanına yapılacak takviye ile Şenol Güneş’in dediği gibi daha iddialı Beşiktaş izleyebiliriz.

MEHMET ARSLAN: GÜNEŞ, SÜPER LiG’i DNA’SINA KADAR ÇÖZMÜŞ BiR HOCA

Her ligin bir karakteri var. Bu karaktere uygun oyuncu ve teknik adamlar başarıyı getiriyor. Şenol Güneş, SÜPER LiG’i DNA’sına kadar çözmüş bir teknik direktör. Ve müthiş bir de yeteneği var. Oyuncusundaki potansiyeli ortaya çıkarmada çok maharetli. Bir dönem Burak Yılmaz ile yaptığını şimdi Cenk ile başarıyor. Beşiktaş’ın forvette hiç sorunu yok. Orta alana bir oyuncu ile savunmaya 2 takviye onları şimdiden gelecek sezonun favorisi yapmaya yeter.

4- Bjelica, Türkiye’deki ilk galibiyetini 80 dakika 10 kişi oynayan Ankaragücü’nden aldı. Trabzonspor’u nasıl buldunuz?

FIRAT AYDINUS: SONUÇLARDAN ZiYADE OYNANAN OYUNA BAKILMALI

Gelecek sezonun Trabzonspor’unun kurgulanması adına, bu sezon oynanan ve oynanacak maçlar yeni teknik direktör Nenad Bjelica için büyük bir fırsat. Saha içi sonuçlarından ziyade hangi mevkilere transfer ihtiyacı olduğunu ve önümüzdeki yıl hangi futbolcularla devam edip etmeyeceğini belirlemede, sezonun kalan maçları bir hazırlık evresi olarak görülebilir.

MEHMET ARSLAN: ABDULLAH AVCI KALSAYDI ÇOK DAHA ÜMiTLi OLURDUM

Bir sezon önce şampiyon olmuş ama sonraki sezon hocasını ve başkanını kaybetmiş bir takımı tek maç üzerinden eleştirmek doğru bir yaklaşım değil. Bu tür galibiyetler takımın kendine olan güvenini pekiştirir ama ileriye dönük bir fikir elde edebilmek için çok erken. Asıl sınav gelecek sezon oluşturacakları kadro ile verilecek. Doğrusunu söylemek gerekirse Abdullah Avcı takımda kalsaydı, Trabzonspor adına toparlanma süreci için çok daha fazla ümitli olurdum.

GÜNTEKiN ONAY: BJELiCA’YI ELEŞTiRMEK ŞU AN iÇiN ACIMASIZLIK OLUR

Trabzonspor, Ankaragücü erken 10 kişi kalmasa yine kazanacak gibi görünmüyordu. Nenad Bjelica’yı eleştirmek şu an için acımasızlık olur. Geldiği günden beri kadro çok eksik ve önemli talihsizlikler yaşadı. Ayrıca da hedefsiz bir takımın başına geldi. O yüzden işi hiç kolay değil. Trabzonspor’un önümüzdeki sezonun yapılanması için şimdiden harekete geçip transfer politikasını hayata geçirmesi şart.

UĞUR MELEKE: iDEAL TRABZON iÇiN RADiKAL DENEMELERE iHTiYAÇ VAR

Tabii Ki daha 10’uncu dakikada hem Kitsiou’nun hem de Tolunay Kafkas’ın atıldığı bir maçı sağlıklı analiz edebilmek zor. Ama yine de Nenad Bjelica’nın bu müsabakada yeni sezonla ilgili bazı ipuçları verdiğini söyleyebiliriz: Bu maça üçlü savunmayla başladı, Eren’i sol stoper olarak kullandı. Ayrıca genç Arif Boşluk da sol kanat bek olarak görev yaptı önceki gün. Trabzon’un 2023-24 planlamasını doğru yapabilmesi için bu radikal denemelere ihtiyacı var. Bjelica da doğruyu bulabilecek zekada ve deneyimde.