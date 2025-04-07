Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 4-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından haftayı BAY geçen lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e düşürerek zirve yolunda büyük bir adım attı.
MAÇ SAYILARI EŞİTLENDİ
30. hafta itibarıyla Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki maç sayısı eşitlenirken şampiyonluk yarışı da iyiden iyiye kızışmış durumda.
İşte Süper Lig'in son 8 haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sırasıyla karşılaşacağı rakipler...
GALATASARAY (71 puan)
FENERBAHÇE (68 puan)