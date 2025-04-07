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Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!

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#Süper Lig#Galatasaray#Fenerbahçe
Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ve Galatasarayın kalan maçları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 09:44

Süper Lig'in 30.haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek haftayı BAY geçen lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Peki ezeli rakipler sezonun son 8 haftasında kimlerle oynayacak? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligde kalan maçları...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 4-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından haftayı BAY geçen lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e düşürerek zirve yolunda büyük bir adım attı.

MAÇ SAYILARI EŞİTLENDİ

30. hafta itibarıyla Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki maç sayısı eşitlenirken şampiyonluk yarışı da iyiden iyiye kızışmış durumda.

İşte Süper Lig'in son 8 haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sırasıyla karşılaşacağı rakipler...

GALATASARAY (71 puan)

  • Samsunspor (D)
  • Bodrum FK
  • Eyüpspor (D)
  • Sivasspor
  • Trabzonspor (D)
  • Kayserispor
  • Göztepe (D)
  • Başakşehir

FENERBAHÇE (68 puan)

  • Sivasspor (D)
  • Kayserispor
  • Gaziantep FK (D)
  • Beşiktaş
  • Başakşehir (D)
  • Eyüpspor
  • Hatayspor (D)
  • Konyaspor
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#Süper Lig#Galatasaray#Fenerbahçe

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