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Şampiyonluk yarışında 8 puan fark kapanır mı? Tarihte 5 kez yaşandı

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#Süper Lig#Galatasaray#Fenerbahçe
Şampiyonluk yarışında 8 puan fark kapanır mı Tarihte 5 kez yaşandı
Fatih Gider
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 14:10

Süper Lig'de şampiyonuk yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark, 17. hafta maçlarının ardından 8 puana yükseldi. Fenerbahçe bu puan farkından geri dönebilecek mi? Süper Lig tarihinde 8 puandan geri dönüp şampiyon olan 5 takım var. Detaylar haberimizde...

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Tablonun ilk iki sırasındaki ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı, 17. hafta sonrasında 8 puana yükseldi.

FENERBAHÇE, EYÜPSPOR'A TAKILDI

17. haftaya Galatasaray'ın 6 puan gerisinde giren Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında yara aldı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 36'ya yükseltti.

GALATASARAY'DAN 5 GOLLÜ GALİBİYET

Haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider giren Galatasaray ise deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup etti ve puan farkını 8'e yükseltti.

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SÜPER LİG'DE 8 PUAN FARKTAN DÖNÜP ŞAMPİYON OLAN 5 TAKIM VAR

1987-88 sezonunda 3 punalı sisteme geçen Süper Lig'de 8 ve daha yüksek puan farkından geri dönüp şampiyonluk ipini göğüsleyen 5 takım bulunuyor.

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1997/98 SEZONU: GALATASARAY - FENERBAHÇE

Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray, 1997/98 sezonu 16. hafta sonunda lider Fenerbahçe'nin 9 puan farkla gerisine düşen Galatasaray, sezon sonunda şampiyon olmuştu.

2003/04: FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ

2003/04 sezonunda ilk yarıyı lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde geçen Fenerbahçe, teknik direktör Daum yönetiminde geri dönüşe imza atarak şampiyonluğu elde etmişti.

2009/10: BURSASPOR - GALATASARAY / FENERBAHÇE

Lig tarihinin en büyük sürprizlerinden birinin yaşandığı 2009/10 sezonunda Bursaspor, 6. haftada Galatasaray'ın; 12. haftada ise Fenerbahçe'nin 8'er puan gerisine düşmüştü. Yeşil-beyazlılar, lig sonunda şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı.

2010/11 SEZONU: FENERBAHÇE - TRABZONSPOR

2010/11 sezonunda ilk yarıyı 43 puanla lider tamamlayan Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 17 maçta 16 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sezon sonunda tarihi bir şampiyonluk elde etmişti.

2018/19 SEZONU: GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR

Fatih Terim'in '8 de kapanır 18 de, yeter ki biz kazanalım' sözüyle tarihe geçtiği sezonda Galatasaray, 25. haftayı lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde tamamlamıştı. Kalan bölümde farkı kapatan Sarı-kırmızılı takım, 33. haftada evinde Başakşehir'i 2-1 yenerek son hafta öncesi şampiyonluğunu ilan etmişti.

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#Süper Lig#Galatasaray#Fenerbahçe

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