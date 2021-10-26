Şampiyonluk oranları güncellendi! Zirvede iki favori, iddaa oranı....

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Süper Lig'de 10. maç haftasını geride bıraktık.

Göztepe deplasmanından 3 puanla dönüp 10 hafta sonunda yenilgisiz bir şekilde zirvede yer alan Trabzonspor, iddaa'nın belirlediği şampiyonluk oranlarında da en tepede yer aldı.

Geçtiğimiz hafta bordo-mavili ekip Fenerbahçe'yi yenmesine rağmen 3,20'lik iddaa oranıyla sarı-lacivertli rakibinin gerisindeydi ancak bu hafta 2,85 ile favori konuma geldi.

DERBİ ZAFERİ SONRASI BEŞİKTAŞ DA FAVORİ OLDU

Galatasaray'ı Dolmabahçe'de 2-1 yenip puanını 20'ye yükselten Beşiktaş'ın geçen hafta 3,20 olan şampiyonluk oranı, bu derbi zaferi sonrası 2,85'e geriledi.

Siyah-beyazlılar da Trabzonspor gibi iddaa'nın iki favorisinden biri oldu.

FENERBAHÇE DÜŞÜŞTE, GALATASARAY GERİDE KALDI

Son iki lig maçından puansız ayrılan Fenerbahçe düşüşe geçti, Beşiktaş'a kaybeden Galatasaray ise oldukça gerilerde kaldı.

İşte iddaa'nın belirlediği şampiyonluk oranları...

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* Trabzonspor - 2,85 (3,20'den düştü)

* Beşiktaş - 2,85 (3,20'den düştü)

* Fenerbahçe - 3,20 (2,90'dan yükseldi)

* Galatasaray - 5,50 (4,30'dan geriledi)

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