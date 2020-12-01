Şampiyonluk oranları güncellendi! Derbi sonrası Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın iddaa oranı...

Bu bir ilandır

Sezon öncesi 3,25 iddaa oranıyla favori olan Fenerbahçe, 15 yıl sonra Kadıköy'de Beşiktaş'a derbi maçta kaybedince 1,80'e kadar düşen şampiyonluk oranı yeniden 2,00 seviyesine geldi.

5,00 iddaa oranıyla sezona giriş yapan Beşiktaş bir ara 10,00'a kadar yükselmişti ama tarihi zafer sonrası 5,75'e kadar geriledi.

100,00'LE BAŞLADI, AN İTİBARİYLE 10,00!

Sezonun en büyük şampiyon adaylarından biri olan Galatasaray da Fenerbahçe'nin hemen arkasından geliyor.

3,60'la başlayan iddaa oranı, arka arkaya gelen puan kayıpları sonrası 4,00 seviyesine yükselmişti ama Rize deplasmanındaki farklı galibiyet sonrası şampiyonluklarına verilen iddaa oranı 3,00'e kadar indi.

Sezonun sürprizi, 9 hafta sonunda yenilgisiz bir şekilde liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor ise 100,00 ile başladığı iddaa oranında 10,00'a kadar inmiş durumda!

4 hafta sonunda 50,00, 7 hafta sonunda 12,00 görmüştük. Başakşehir ve Trabzonspor'un olasılıklarını geride bırakıp Süper Lig'de şampiyonluk favorileri arasında iddaa'da 4. sıraya kadar yükseldi...

İşte tüm şampiyonluk oranları...

Fenerbahçe - 2,00

Galatasaray 3,00

Beşiktaş - 5,75

Alanyaspor - 10,00

Başakşehir - 15,00

Trabzonspor - 25,00

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür! Hızlı, hırslı, tutkulu...