MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriŞampiyonluk oranları güncellendi! Başakşehir ile Trabzonspor'a iddaa'da...
GeriFutbol Şampiyonluk oranları güncellendi! Başakşehir ile Trabzonspor'a iddaa'da...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 29.06.2020 - 13:05,Son Güncelleme:

Şampiyonluk oranları güncellendi! Başakşehir ile Trabzonspor'a iddaa'da...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şampiyonluk oranları güncellendi! Başakşehir ile Trabzonspor'a iddaa'da...
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de 29 haftayı bu akşam oynanacak olan "Gençlerbirliği - Kasımpaşa" maçıyla birlikte geride bırakacağız. Trabzonspor'un Ankaragücü'ne takılmasıyla avantajı iyice eline alan Başakşehir, Galatasaray ile 1-1 berabere kalıp 2 puan farkla liderliğini korudu. İşte şampiyonluk oranları...

Bu bir ilandır

Trabzonspor önce Alanya deplasmanında 2 puan bıraktı, ardından Ankaragücü'ne takıldı. Gözler Başakşehir'e çevrilmişti ki onlar da Galatasaray ile 1-1 berabere kalıp zirvede 2 puan fark yapabildi.

Ligin zirvesinde yer alan ekiplerden Sivasspor da iç sahada Kayserispor'a kaybedince iddaa da şampiyonluk oranlarında güncellemeye gitti.

Şampiyonluk oranları güncellendi Başakşehir ile Trabzonspora iddaada...

FAVORİ BAŞAKŞEHİR, GALATASARAY'A 50.00 ORAN!

Son 5 haftaya girerken Trabzonspor'un 2 puan önünde yer alan Başakşehir, iddaa'da şampiyonluğun favorisi!

Onlara verilen 1,50'lik oranın hemen arkasında ise puan tablosunda olduğu gibi Trabzonspor yer alıyor...

Bordo-mavililerin şampiyonluğuna 2,20 oran veriliyor.

Arka arkaya puan kayıpları hem Sivasspor'u hem de Galatasaray'ı zirveden uzaklaştırırken, iki takıma da açılan şampiyonluk oranı "sürpriz" olarak nitelendirebileceğimiz bir seviyeye ulaştı.

Sarı kırmızılılar'a 50,00 oran verilirken, Yiğidolar'a 60,00 oran söz konusu...

İşte şampiyonluk oranları...

Başakşehir - 1,50
Trabzonspor - 2,20
Galatasaray - 50,00
Sivasspor - 60,00
Beşiktaş - 500,00

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

Şampiyonluk oranları güncellendi Başakşehir ile Trabzonspora iddaada...

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle