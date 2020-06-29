Şampiyonluk oranları güncellendi! Başakşehir ile Trabzonspor'a iddaa'da...

Bu bir ilandır

Trabzonspor önce Alanya deplasmanında 2 puan bıraktı, ardından Ankaragücü'ne takıldı. Gözler Başakşehir'e çevrilmişti ki onlar da Galatasaray ile 1-1 berabere kalıp zirvede 2 puan fark yapabildi.

Ligin zirvesinde yer alan ekiplerden Sivasspor da iç sahada Kayserispor'a kaybedince iddaa da şampiyonluk oranlarında güncellemeye gitti.

FAVORİ BAŞAKŞEHİR, GALATASARAY'A 50.00 ORAN!

Son 5 haftaya girerken Trabzonspor'un 2 puan önünde yer alan Başakşehir, iddaa'da şampiyonluğun favorisi!

Onlara verilen 1,50'lik oranın hemen arkasında ise puan tablosunda olduğu gibi Trabzonspor yer alıyor...

Bordo-mavililerin şampiyonluğuna 2,20 oran veriliyor.

Arka arkaya puan kayıpları hem Sivasspor'u hem de Galatasaray'ı zirveden uzaklaştırırken, iki takıma da açılan şampiyonluk oranı "sürpriz" olarak nitelendirebileceğimiz bir seviyeye ulaştı.

Sarı kırmızılılar'a 50,00 oran verilirken, Yiğidolar'a 60,00 oran söz konusu...

İşte şampiyonluk oranları...

Başakşehir - 1,50

Trabzonspor - 2,20

Galatasaray - 50,00

Sivasspor - 60,00

Beşiktaş - 500,00

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