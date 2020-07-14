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Futbol
Haber Giriş: 14.07.2020 - 20:44,Son Güncelleme:

Şampiyonluk kutlaması olacak mı? Corona virüs önlemleri...

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Şampiyonluk kutlaması olacak mı? Corona virüs önlemleri...
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Hem Avrupa hem de Türkiye'de şampiyon takımların kutlama yapıp yapmayacağı merak konusu. Konuyla ilgili İspanya'dan açıklama geldi...

Spor Arena Dış Haber | Premier Lig'de Liverpool'un şampiyon olduktan sonra taraftarların meydanlara inip corona virüs kurallarını uymaması büyük eleştiri konusu olmuştu. Hem Türkiye hem de Avrupa'da liglerin sonuna gelindiğinde İngiltere'deki olayların yine olup olmayacağı merak konusu oldu.

La Liga'da şampiyonluğa çok yaklaşan Real Madrid, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Real Madrid, yaptığı açıklamada ''Şampiyon olursak meydanlarda kutlama yapmayacağız. Taraftarlarımızdan ricamız, siz de yapmayın...'' sözlerini kullandı.

''TARAFTARLARIMIZIN DIŞARI ÇIKMASINI İSTEMİYORUZ''

İspanyol ekibi, ''Covid-19 kurallarına uymamız gerekiyor. Corona virüs riskinden uzakta durmamız gerekiyor. Taraftarlarımızın da kutlama yapmak için dışarıya çıkmalarını istemiyoruz. Herkesin birlik halinde bu pandemi ile savaşması gerekiyor.'' paylaşımında bulundu.

Real Madrid, La Liga'da son 2 haftaya Barcelona'nın 4 puan önünde lider girdi ve Villarreal maçını kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak.

 

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