Şampiyonluk iddaa oranları güncellendi! Beşiktaş ilk kez...

Bu bir ilandır

Süper Lig'de 29 haftayı geride bıraktık, 1 maçı eksik olan Beşiktaş sezonun ilk haftasından bu yana ilk kez iddaa oranlarında şampiyonluğun favorisi haline geldi.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki amansız şampiyonluk yarışı, iddaa oranlarına da yansımış durumda...

Uzun süre Fenerbahçe oranlarda favori konumdaydı, sarı lacivertliler puan kayıpları yaşasa da oran açısından 1. sıradaki yerini hiçbir takıma kaptırmamıştı.

Galatasaray, Kadıköy'de kazandığında bile sarı kırmızılı ekip ile Fenerbahçe'nin oranları aynı seviyedeydi ancak Antalyaspor beraberliği ve Beşiktaş'ın son haftalarda kayıpsız ilerlemesi işleri ilk kez değiştirdi.

Son 5 maçında fire vermeyen Beşiktaş; Galatasaray'ın son 2 haftada 5 puan kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin dalgalı formu bir araya gelince Süper Lig'de bu sezon ilk kez iddaa'da şampiyonluğun favorisi konumuna geldi.

TRABZONSPOR TEKRARDAN DÜŞÜŞTE!

Sezonu beklentilerin çok gerisinde başladıktan sonra Abdullah Avcı'yı göreve getiren ve büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor üst üste 7 maçta fire vermemiş ve bir ara 50,00'leri gördüğü iddaa oranı, 11,00'e kadar gerilemişti.

Önce Fenerbahçe'ye, ardından da Alanyaspor'a yenilen bordo-mavili ekip, son 3 maçta 2 kez sahadan eli boş ayrılınca iddaa oranı da favoriler arasında düşüşe geçerek 30,00'a yükseldi.

İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları...

Beşiktaş - 2,10

Fenerbahçe - 2,35

Galatasaray - 3,30

Trabzonspor 30,00

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