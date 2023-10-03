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Hürriyet Yazarları Uğur Meleke, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Güntekin Onay, Futbol Konseyi'nde haftanın gelişmelerini yorumladı.

1- Konya deplasmanındaki Beşiktaş’ı ve Şenol Güneş’in sert sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Lugano sınavı için beklentiniz nedir?

MEHMET ARSLAN: GOLÜN VERiLMEDi Mi, BiR DAHA ATACAKSIN

İşler kötü gittiği anda, herkes size karşıymış gibi hissederseniz. Hatırlayın geçtiğimiz sezonların Fenerbahçe’sini... Beşiktaş’ın ve Şenol Güneş’in tepkisi de iyi gitmeyen işlere karşı gösterilen reaksiyon. Ama yayıncı kuruluş vs. bunların tümü birer bahane. Beşiktaş’ın önünü kimse kesmez, kesemez. Rahmetli Vedat Okyar ağabeyimizin de dediği gibi; “Hakem golünü mü vermedi? Bir daha atacaksın! Ofsayt mı verdi? Gerekirse 30 metreden gol atacaksın! Sen Beşiktaş’san hakemi de yeneceksin!” Gerisi laf’ı güzaf.

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GÜNTEKİN ONAY: GÜNEŞ ÇÖZÜM ODAKLI OLMALI

Beşıktaş için öncelik Konya deplasmanında kazanmaktı. Siyah beyazlılar ve teknik direktör Şenol Güneş maça çıkarken liderin 11 puan gerisindeydi. Bu da doğal olarak ciddi bir baskıyı beraberinde getirdi. Ancak her şeye rağmen Beşiktaş’ın sadece savunmayı düşünen bir Konyaspor karşısında hücumda daha üretken olması gerekiyordu. İlk gol Konyasporlu oyuncunun sakarlığıyla atıldı. İkinci gol Aboubakar’ın tamamen bireysel becerisiyle geldi. Öyle ki Beşiktaş’ın 2-0 kazandığı maçta rakip kaleye tek bir isabetli şutu var! Akan oyunda pozisyon sıkıntısı devam ediyor. Şenol hocanın gergin olması ve baskı altında kalmasını doğal karşılıyorum. Ama bu kadar deneyimli bir hocanın çözüm odaklı ve krizi yöneten bir profilde olması gerekiyor.

UĞUR MELEKE: OYUN STANDARDI FARKI OLDUĞU ORTADA

Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında ilk devreyi pozisyonsuz bitirdi. Bir kendi kalesine gol ve ardından bir kırmızı kart şüphesiz ki etkiledi maçın öyküsünü. Maçın tamamında 1 isabetli şut atan Şenol Güneş’in takımı 2-0 kazandı. 3 büyük kulübün ligin 7. haftasında oynadıkları karşılaşmalarda rakip ceza alanında topla buluşma sayıları Fenerbahçe’nin 61, Galatasaray’ın 53, Beşiktaş’ın 14... Bir oyun standardı farkı olduğu apaçık ortada. Ama sanırım saha içini değil hayali düşmanları konuşmamız bekleniyor (!) Ben, 15 yıldır olduğu gibi sadece saha içini konuşmaya devam etmek istiyorum. Beşiktaş’ın akan oyunda 7 maçta toplam kaydettiği gol sayısı 6. Akan oyunda bir üretim sorunu olduğu ortada.

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FIRAT AYDINUS: ESAS SORUN GÜVENSiZLiK

Futbolun paydaşları arasında yer alan bireylerin veya kurumların birbirlerine karşı güvensizlik duyması, zarardan başka bir şey getirmez. Türk futbolunun en büyük sorunu zaten güvensizlik. Hakemlere, futbolculara, teknik adamlara, yöneticilere, spor medyasına. Güvensizlik adına her kesim birilerinden nasibini alıyor. Şenol Güneş’in Konyaspor maçından sonra yayıncı kuruluşa yönelik açıklamalarına bu pencereden bakmak lazım diye düşünüyorum.

2- Galatasaray, Ankaragücü kalesine 36 şut göndererek galip geldi. Sarı kırmızılı takımı Old Trafford gecesi öncesi nasıl buldunuz?

FIRAT AYDINUS: STRATEJiSiNi YENiLMEME ÜZERiNE KURMALI

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Kerem Aktürkoğlu, İcardi, Zaha, Ndombele, Tete, Barış gibi kaliteli hücum oyuncuları mevcutken, ligde oyun ve oyuncu kalite farkı bu kadar barizken; bu istatistikler bence normal. Bu silahlar Galatasaray’ın Old Traffoord’da en büyük artısı ama kötü bir süreç geçiren Manchester United’a karşı başarıyı bu hücum oyuncularından ziyade orta saha ve defans performansı belirleyecek. Eğer Galatasaray stratejisini yenilmemek üzerine kurarsa bu maçta galip gelebilir.

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UĞUR MELEKE: MANCHESTER UNiTED MAÇI iÇiN UMUTSUZ DEĞiLiM

Galatasaray sezon başından beri en iyi futbolu oynadı belki de Ankaragücü’ne karşı. Yanılmıyorsam toplam 32 şutun iki devreye dağılımı 16’ya 16... Hiçbir an vites küçültmediler, hep iştahlıydılar. Tamamlanamayan atakların bitişinde geri kazanmaya hep Torreira liderlik ederdi, bu kez Davinson Sanchez’i de bu departmanda çok başarılı gördük. Manchester’da Lisandro da sakatlandı. Palace’a karşı topa sahiptiler ama pozisyon üretemediler. Ben umutsuz değilim Old Trafford deplasmanı için.

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MEHMET ARSLAN: GALATASARAY VE FENERBAHÇE BAŞKA BiR SEViYEDE

Ligde 2 takım, Galatasaray ve Fenerbahçe başka bir seviyede. “Şampiyonluk düğümünü bu iki takımın kendi aralarında yapacakları maçlar çözecek” dersem fazla mı abartmış olurum bilmiyorum. Kopenhag maçında beklentimin çok altında bir Galatasaray vardı. Şimdi daha zor bir maça çıkacaklar. Son maçını kaybetmiş, ligde 7 maçta 9 puan toplayabilmiş Manchester United maçında en azından 1 puanı koparabilecek güce sahipler. 3 puan benim için hiç de sürpriz olmaz.

GÜNTEKiN ONAY: OKAN BURUK CESUR FAKAT EMNiYETLi OYUN TERCiH ETMELi

Galatasaray’ın iştahını, arzusunu ve ofansif kurgusunu çok beğendim. Ankaragücü kalecisi Bahadır’ın kurtarışları maçın erken kopmasını ve farkın büyümesini engelledi. Milli aranın ardından İcardi’de sanki bir hareketsizlik var. Skorun düşük kalmasının etkenlerinden biri de Arjantinli’nin tutuk kalması. Manchester United şu an krizde. Premier Lig’de iç sahada oynadıkları son 2 maçı da kaybettiler. Ancak yine de Okan Buruk’un cesur fakat emniyetli bir oyun tercih etmesi şart.

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3- Fenerbahçe; Başakşehir ve Rize’ye toplam 9 gol atarak haftayı kayıpsız lider kapattı. Trnava deplasmanında bu seri sürer mi?

MEHMET ARSLAN: YÖNETiM TAKIMI SAHA DIŞI TARTIŞMADAN UZAK TUTMALI

Geçtiğimiz sezonlardan daha farklı bir Fenerbahçe var bu sezon. Kazandıkça kendilerine olan güveni pekiştirip çok daha iyi oynuyorlar. Teknik adam ve futbolcular tamamen saha içine odaklanmış durumda. Bu takımın konsantrasyonunu, saha dışı tartışmalar bile zor bozacak gibi. Yönetimin özellikle bu konuda dikkatli olması ve takımı saha dışı tartışmalardan uzak tutması gerekiyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi için ben hiç endişe etmiyorum. Yenilgisiz lider tamamlar ve gruptan rahat çıkarlar.

FIRAT AYDINUS: FENERBAHÇE’NiN FARKI ÖN ALAN BASKISINI ÇOK iYi YAPMASI

Atılan şut, ceza sahası topla buluşma, ikili mücadele başarısı, gol beklentisi verilerine baktığımızda Fenerbahçe’nin son 2 maçta dokuz 9 gol bulması normal. Buradaki en önemli detay Fenerbahçe’nin bu maçlarda ön alan baskısını başarıyla uygulaması. Yeni savunma anlayış ve takımın yardımlaşması üst düzeyde. Bu başarıda özellikle İsmail ve Fred’in payı büyük. İsmail Kartal yeri ve zamanına göre yaptığı rotasyonlarda başarılı oldu. Trnava’da yapacağı bu rotasyonlarla ve kadro kalitesiyle Fenerbahçe’nin galibiyetle döneceğini düşünüyorum.

GÜNTEKiN ONAY: MAÇ 5-0 OLSA BiLE SANKi HiÇ BiTMESiN iSTiYORLAR

Fenerbahçe, 61 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. Maç 4-0 iken ortaya koydukları mücadele gücü, topu rakipten geri kazanma arzusu ve sürekli golü düşünmesi İsmail Kartal’ın takımının övgüyü hak ettiğini gösteriyor. Öyle ki futbolcular, maç 5-0 olsa bile sanki hiç bitmesin istiyorlar. Fenerbahçe’nin Spartak Trnava karşısında sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Rotasyonlu bir kadroyla çıkacaklardır. İsmail hoca kadro derinliğini de çok iyi yönetiyor.

UĞUR MELEKE: TRNAVA MAÇINDA DA ROTASYON UYGULANIR VE YiNE KAZANIR

Ben, Rizespor’u da, Ankaragücü’nü de iyi buluyordum sezon başından beri. İki takımın da doğru organizasyonları ve planları vardı. Her ikisini de Fenerbahçe ve Galatasaray sahadan sildiler adeta. Fenerbahçe ligde 3 maçtır (bir bek değişikliği dışında) aynı 11’le oynuyor. Önde baskı istikrarı var. Coşku var. Pozisyon sürekliliği var. Trnava maçında muhtemelen rotasyon olacak, az dakika alanlar sahaya çıkacaklar. Ama onlar da Nordsjaelland önünde aynı iştahla baskı yapmış ve fişi erken çekmişlerdi.

4- A Milli Takım’da Montella dönemi başladı. İtalyan hocayı birçok maçta tribünde gördük. Nasıl değerlendiriyorsunuz Montella tercihini?

GÜNTEKiN ONAY: ARTILARI ÇOK AMA MiLLi TAKIM HOCALIĞI BAŞKADIR

Montella Türkiye’de Adana Demirspor’u çalıştırırken iyi bir izlenim bıraktı. Oynattığı ofansif futbol ve birçok oyuncusunun gelişim göstermesi artılarıydı. Milli Takım Teknik Direktörlüğü kulüp çalıştırmaktan çok daha farklı. Doğru seçimler, rakibe göre doğru kadrolar ve taktikler daha ön planda. Ayrıca oyuncularla birlikte fazla çalışma şansınız da yok. O yüzden işi kolay değil.

UĞUR MELEKE: MONTELLA HEP ÜST SEViYEDE ÇALIŞMIŞ BiR TEKNiK ADAM

Montella ile ilgili hislerim genel olarak olumlu. CV’sinde Sevilla, Milan, Roma gibi ciddi kulüpler var. Yani futbolu hem üst düzey oynamış, hem de üst seviyede çalışmış bir teknik adam. Adana’da da iki önemli konuda puan topladı: A) Belhanda, Balotelli, Henry gibi inişli-çıkışlı ya da sorunlu oyunculardan iyi verim aldı. B) Yerlilere dokundu. Tayyip, Samet, Emre Akbaba gibi birçok yerli onunla zirve yaptı. Olumlu ve göze hoş gelen bir futbol oynattı. Umarım bu özelliklerini ulusal takıma da yansıtır.

MEHMET ARSLAN: YABANCI HOCALARA KARŞI ÜSTÜ ÖRTÜLÜ BiR TAVIR VAR

Yerli mi olsun, yabancı mı tartışmalarını geride bıraktık ve Milli Takım’ı bir yabancı hocaya teslim ettik. İlk başarısız sonuçta Türk medyası ve sosyal medya ‘elemanları’ yine yerli hocaların önünü açmak için ateş etmeye başlarlar. Üstelik Milli Takım umurundaymış yaparlar bunu da. Amaç, yerli hocanın önünü açmak. Hep söylüyorum, yabancı hocalara karşı üstü örtülü bir tavır var. Tavır diyorum, ırkçılık demeye dilim varmıyor çünkü. Umarım bu ortamda bizi 2024’e taşır Montella.

FIRAT AYDINUS: KISA VADEDE, BEKLENEN SONUÇLARI GÖRMEMiZ ZOR

Milli Takım adına umarım başarılı olur. Gönlüm bundan yana. Uzun vadede, istikrarlı ve planlı bir yolda olumlu sonuçlar gelebilir. Fakat kısa vadede, beklenen sonuçları görmemizin zor olacağı kanaatindeyim. Neticede Almanya’daki organizasyona katılma konusu baz alındığında bir geçiş dönemi ve kısa vadede başarı istenip, beklenecek. O yüzden benim düşüncem tercihin Türk hocadan yana kullanılmasıydı.