Şampiyonluk ateşini bu maç yakacak: Beşiktaş-Trabzonspor

Süper Lig’de şampiyonluğu hedefleyen 7 takımın 6’sının birbiriyle karşılaşacağı 23. haftanın ikinci büyük maçı bugün Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak. 36 puanlı Kartal, bir maç eksiğiyle 8 puan önünde lider durumda bulunan Karadeniz ekibini konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak maçı, hakem Fırat aydınus yönetecek.

Uğur Meleke ve Orhan Uluca, bu karşılaşma hangi futbolcuların maçın skorunda kilit rol oynayacağını değerlendirdi.

UĞUR MELEKE

1- Başakşehir maçında kevin-Prince Boateng, 4-1-4-1’de sağ içte kendine alan bulamadı. Onu Trabzonspor önünde 4-2-31’de serbest oynatmak daha doğru olabilir.

RUIZ’E GÖREV

2- Sol bek rebocho oynarsa, sol stoper Victor ruiz’in gözetiminde olmalı. Yerini çok kaybediyor.

GÜVEN, KAZANILMALI

3- GüVen Yalçın’ın santrfor rotasyonunda Umut nayir’in gerisine düşmemesi gerek. Sergen Yalçın mutlaka bu oyuncuyu kazanmalı.

TAÇLARA DİKKAT

4- TraBzonSPor’un kullanacağı taç atışlarında önüne hep bir adam koymalılar. Yoksa korner etkisi yapacaktır.

DAHA AZ OFSAYT

5- Trabzon’un savunma göbeği zaman zaman çizgiyi kaybedebiliyor. Dolayısıyla Burak bu kez daha az ofsayta düşebilir.

ORHAN ULUCA

1- Sörloth ve Uğurcan Çakır’ın da istikrarlı bir şekilde iyi oyunları Trabzonspor’un en büyük kozu.

HEM SİLAH HEM ZAAF

2- Her iki beki de (Pereira-novak) hücuma katılım gösteren Trabzon’da bu oyuncuların performansı hem en büyük silah hem de geride bırakacakları boşluk savunma zaafı olmaya aday.

MIKEL’İN YOKLUĞU

3- Bi Mikel’in yokluğunda Trabzonspor’un bu bölgeye yerleştireceği oyuncunun performansı maçın kaderini tayin edebilir.

PASÖR KİMLİK

4- GUIlherMe ve abdülkadir Parmak’ın içeriye girip Mikel’in dışarıda kaldığı bir 11’de pasör kimliği üst seviyede olan bir Trabzon, kontrolü ele almaya aday.

EN ÖNEMLİSİ SOSA

5- HeM savunma hem hücumda Jose Sosa’nın göstereceği performans sonuca direkt tesir eder.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!