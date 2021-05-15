Şampiyonluğu kaçıran Galatasaray'da Muslera gururlu: Son dakikaya kadar mücadele ettik

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Muslera'nın açıklamaları;

"Beşiktaş’ı tebrik ediyorum. Şampiyon oldular. Sezonun ilk başında takımımın yanında değildim. Arkadaşlarımla gurur duydum. Çok uzun bir sezon oldu. Başta Fatih Hoca, yardımcılar, tüm takım arkadaşlarım ve bizim başarımız için çalışan herkese teşekkür ediyorum."

"Son dakikaya kadar mücadele ettik. Galatasaray’a yakışan ve Galatasaray ruhu bu."

"Ne yazık ki şampiyon olamadık. Çok istiyorduk ama son dakikaya kadar mücadele ettik. Galatasaray bu ligin en büyük takımıdır, bunu da defalarca göstermiştir. Hocalarımla, arkadaşlarımla gurur duyuyorum"

DONK: SON DAKİKAYA KADAR MÜCADELE ETTİK

Son dakikaya kadar mücadele ettiklerini belirten Ryan Donk ise, “Ne yazık ki şampiyon olamadık. Aynı Muslera’nın dediği gibi onun düşüncelerine katılıyorum. Sonuna kadar mücadele eden bir Galatasaray vardı. Son dakikaya kadar mücadele ettik ama ne yazık ki şampiyonluk gelmedi. Galatasaray, bu ligin ve Türkiye’nin en büyük takımıdır. Bunu da birçok sefer göstermiştir. Son dakikaya kadar mücadele ettik ama maalesef olmadı. Ben de arkadaşlarımla ve hocalarımla gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

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