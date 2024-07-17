Şampiyonlardan hayat dersleri

Haberin Devamı

Londra’da yaşamanın benim için en keyifli ayrıcalıklarından birisi, her yıl temmuz ayında düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası’nı izlemek. Sporcusundan hakemine, görevlisinden basın mensuplarına kadar örnek bir organizasyon... Maçları siz sportif açıdan izlerken, ben ise yıllardır sporcuların davranışlarına odaklanarak notlar alıyorum ve onları başarıya götüren içsel güçlerin korta nasıl yansıdığını görüyorum. Djokovic, Nadal, Federer gibi şampiyonlar sadece korttaki başarılarıyla değil, insani yönleriyle de milyonlarca kişinin gönlünü kazanıp, bunu kortta kendi lehlerine bir artı değer olarak kullanıyorlar. Şimdi onların peşinden gelen sporcularda da aynı derinliği görüyorum...

ROGER FEDERER’E KULAK VERiN

Roger Federer’in geçtiğimiz haziran ayında Dartmout Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma gündeme oturdu. İsviçreli efsane, tenis ile yaşam arasında kurduğu bağlantı üzerinden çok etkileyici bir konuşma gerçekleştirdi. Yaşamın tıpkı bir tenis maçı gibi olduğunu savunan Federer, 3 önemli noktaya değindi...

Haberin Devamı

YETENEK ÖNEMLiDiR FAKAT HER ŞEY DEĞiLDiR

Yaşamda her ne yaparsak yapalım yetenek önemli. Disiplin, sabır, kendine güven, süreci sevmek ve hayatını yönetebilmek, bu özelliklerin hepsi yetenek olarak sayılır. Bazı insanlar bu özelliklerle doğar. İşlerini zahmetsizce yapıyor gibi görünen başarılı kişilerin bu noktaya gelmelerinin arkasında büyük bir çaba var.

YENiLGiLERLE BAŞA ÇIKMAYI ÖĞRENMELiSiN

Kariyerim boyunca oynadığım maçların neredeyse yüzde 80’ini kazanmış olsam da, puanların sadece yüzde 54’ünü aldım. Yenilgi önemlidir ama asıl önemli olan devam edip geleceğe odaklanmak. Bunu kabul edin. Ağlamanız gerekiyorsa ağlayın. Sonra kendinizi zorlayarak gülümseyin ve yola devam edin.

HAYAT KORTTAN DAHA BÜYÜKTÜR

Tenisin bana dünyayı gösterebileceğini biliyordum ama tenis asla dünyanın kendisi değildir. Aile, arkadaşlıklar, kültür ve seyahati içeren tatmin edici bir yaşam sürmeliyiz.

SERENA’DAN ÇIKARILACAK DERSLER

WiMBLEDON kortlarında bir gazeteci olarak geçirdiğim zamanlarda aldığım notlar ‘Hayattan Daha Fazlasını İsteyin’ adlı kitabıma ilham verdi. Maçlardan tuttuğum notları liderlik öğütlerine dönüştürdüm. Serena Williams’ın reklamlara da yansıyan “Just Do it” yani “Sadece hiç düşünmeden gerekeni yap” sloganı da kortların dışına taşan önemli bir hayat dersi. Serena’nın Camila Georges ile oynadığı maçı izlerken defterime şu notları düşmüşüm:

Haberin Devamı

RUTiNDEN ÇIKIP BAŞKA ŞEYLER YAP

Bazı şeyleri ‘öyle olması gerekiyor’ diye yapmayacaksın. Serena, topu birkaç defa file önünde yakaladı ve her defasında vole yapmakta ısrar etti. Böyle yapınca da puanlar kaybetti. Ne zaman topu yine filede yakaladığında başka bir şey denedi, o zaman puan kazandı. Yaşam da böyle bir şey. “Öyle olması gerekiyor, kural bu, herkes yapıyor” diye yapmayacaksın. İç sesini dinleyerek rutinden çıkıp başka şeyler yapacaksın. İşte o zaman her şeyin değiştiğini göreceksin.

KENDiNi KAPTIRMA CESUR OL

Rutinde kendini kaybetmeyeceksin. Karşılaşmada karşılıklı top vurmaya dalınca ilk atağı yapan puanı kazanıyor, kendini karşılıklı top vurmaya kaptırıp güvene almaya çalışan puanı kaybeden oluyor. Serena, bu karşılaşmada defalarca uzun vuruşlara takıldı ne zaman cesur davranıp atağa geçince puan kazandı.

Haberin Devamı

SON ANA KADAR MÜCADELE ET

“İyi gidiyor, karşılaşmada öndeyim” diye kendini salmayacaksın. Çok mücadele eden biri, teknik yetenekleri daha üstün birini yenebilir. Her gün yeniden mücadele etmeniz gerekiyor. Serena, her topa onu şampiyon yapacak son topmuş gibi vuruyor.

RAKiBiN KORKULARINA ORTAK OLMA

Rakibinin korkularına kapılmayacaksın. O maçta zaman zaman Serena bu hataya düştüğünde sayı kaybetti. Yaşamda da aynı; kimsenin negatif enerjisine ve korkularına ortak olma.

PLANI OLAN HEDEF KOYAN KAZANIR

Bir şeyi çok isteme; azmet, mücadele et ama çok isteme. Planı olan, hedef koyan kazanıyor. Serena maçı hemen bitirme ve kazanma hırsına kapıldığında rakibine puan verdi.

Haberin Devamı

TEREDDÜT ETME, KARAR VER VE ÜSTÜNE GiT

KARARLI vuruşlar sayı getiriyor. “Vursam mı, vurmasam mı” diye bir saniye bile düşünsen kaybediyorsun. Yaşamda da aynı. Ne olursa olsun karar vermeli ve üstüne gitmelisin. Durup düşünürsen mutlaka pürüzler çıkıyor.

KENDiNE GÜVENEREK HAREKET ET

Kendinden şüphe etme. Topa hızla vurmak için gidiyorsan üstüne, vur. Kendinden şüphe ettiğinde vuruşu sakındığında olmuyor. Yaşamda da bir şey yapıyorsan kendine güvenerek yapacaksın. Kendini o işe yüzde yüz vereceksin; yüzde 99.9 bile değil.

EN GÜÇLÜ OLDUĞUN YÖNLERiNi KULLAN

Güçlü yönlerini hatırlayıp onun üzerine gideceksin. Servisin iyiyse onu hatırlayıp servislerinle kazanma yoluna gideceksin. Kendinin olumsuz yönlerini görmek yerine en güçlü yönlerini öğrenip onları kullanmayı öğrenmelisin.

Haberin Devamı

ELiNDEN GELENiN EN iYiSiNi YAP

İlk seti alıyorsun, hemen ardından ikinci seti veriyorsun. Olaylara ne çok sevin ne çok üzül. Sadece olan oluyor; sen elinden gelenin en iyisini yap ve mücadeleye devam et.

KAYIPLARINDAN DERS AL VE KABULLEN

Bazı şeyleri olduğu gibi kabul et. Bazen sen kazanırsın, bazen karşıdaki. Sadece bir kazanan vardır. Kayıplarından ders al ve kabullen.