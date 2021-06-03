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Futbol
Haber Giriş: 03.06.2021 - 18:58 | Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'nin ünlü spikeri Eva Murati'den Türkiye sürprizi!

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Şampiyonlar Ligi'nin ünlü spikeri Eva Murati'den Türkiye sürprizi!

Şampiyonlar Ligi'nin ünlü spikeri Eva Murati, Türkiye'ye geldi ve Antalyasporlu yöneticilerle buluştu.

Şampiyonlar Ligi'nin ünlü spikeri Eva Murati, Antalyaspor formasını giydi.

Tatil için Antalya'da yer alan Murati'ye Akdeniz ekibi tarafından forma, atkı ve maske hediye edildi.

'ŞANLI FORMAMIZI GİYDİ'

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada "Şehrimizde tatil yapan Şampiyonlar Ligi’nin ünlü spikeri Eva Murati şanlı formamızı giydi! Tatil için Antalya’yı seçen Eva Murati’ye Yönetim Kurulu üyemiz Emrah Çelik forma, atkı ve maske hediye etti." ifadeleri kullanıldı.

Şampiyonlar Liginin ünlü spikeri Eva Muratiden Türkiye sürprizi

Şampiyonlar Liginin ünlü spikeri Eva Muratiden Türkiye sürprizi

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