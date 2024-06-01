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Şampiyonlar Ligi'nin en büyüğü hangi takım olacak? Dortmund-Real maçına Şampiyon Oran'la Misli'de oyna...

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#Misli#İddaa#Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Liginin en büyüğü hangi takım olacak Dortmund-Real maçına Şampiyon Oranla Mislide oyna...
Cengiz İzmitli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 01:25

Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund ile Arda Güler'in boy gösterdiği Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde en büyük olabilmek için kozlarını Wembley'de paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis, Canlı Sohbet, Şampiyon Oran seçenekleri ve Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları ile Misli'de yaşayabileceksiniz. Bu arada; Misli'den yeni üyelere 50 TL hediye!

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BORUSSIA DORTMUND

Almanya Bundesliga'da sezonu 5. sırada bitiren ve DFB Pokal'da Son 16'dan öteye gidemeyen Borussia Dortmund, Atletico Madrid ile PSG engellerini aşıp Şampiyonlar Ligi'nde final vizesi aldı.

Ramy Bensebaini bir süredir yok. Julien Duranville sakatlıktan dönüp yeniden sakatlanmıştı. Sebastien Haller şüpheli.

TD Edin Terzic, Niclas Füllkrug önderliğinde hücumu organize edecek.

Stoperde "Mats Hummels & Nico Schlotterbeck" ikilisini izleyeceğiz. Beklerde Julian Ryerson (sağ bek) ve Ian Maatsen (sol bek) oynayacak.

Orta alanda Emre Can ile Marcel Sabitzer'i, forvet arkasında Julian Brandt'ı göreceğiz.

Milli futbolcumuz Salih Özcan bu sezon 34 resmi maçta forma şansı buldu. Finalde yedek kulübesinde şans bekleyecek.

REAL MADRID

Bu sezon hem İspanya La Liga'da hem de İspanya Süper Kupası'nda şampiyon olan Real Madrid, Devler Ligi'nin finaline çıkarken Manchester City ve Bayern Münih gibi zorlu engelleri aştı.

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David Alaba sezonu kapatmıştı. Aurelien Tchouameni son 1 ayı pas geçti.

Ukraynalı eldiven Andriy Lunin'in hastalığı (grip) olduğu söyleniyor. TD Carlo Ancelotti de kalede Thibaut Courtois'nın olacağını söyledi.

Savunmanın merkezinde "Antonio Rüdiger & Nacho Fernandez" ortaklığını göreceğiz.

Son antrenmanda Ancelotti'nin milli futbolcumuz Arda Güler ile bir pozu medyaya yansıdı ancak Arda ilk 11'de olmayacak.

Stoperlerin önünde Eduardo Camavinga, orta alanda "Toni Kroos & Federico Valverde", önlerinde Jude Bellingham forma giyecek.

"B. Dortmund - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi final maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de! 

Şampiyonlar Liginin en büyüğü hangi takım olacak Dortmund-Real maçına Şampiyon Oranla Mislide oyna...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Aralarındaki son 4 maçın tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti. (4 maç - 17 gol)

- Dortmund'un son 6 resmi maçının 4'ü "2.5 ÜST" bitti.

- Real Madrid, 18 Ocak'tan beri resmi maç kaybetmedi! (25 maç - 16G 9B)

- Maçın Sloven hakemi Slavko Vincic, bu sezon 23 resmi karşılaşmada düdük çaldı. (91 sarı kart - 2 kırmızı kart - 2 penaltı)

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Madrid kazanır" oldu!

%46'lık kesim eflatun-beyazlıların Wembley'de (90 dakika içinde) kupaya uzanacağını düşünüyor...

%15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede (90 dakika içinde) en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Şampiyonlar Liginin en büyüğü hangi takım olacak Dortmund-Real maçına Şampiyon Oranla Mislide oyna...

Tüm normallerin üzerinde Şampiyon Oran, Misli'de! Her gün 500 TL ek kazanç fırsatı!

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi finali için Londra'ya yaptığı yolculuğun perde arkası...

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#Misli#İddaa#Şampiyonlar Ligi

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