Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Arda Güler, finalin ardından Nuri Şahin'e koştu

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Şampiyonlar Ligi'nde 15. kez şampiyon olan Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Kupa 1'i kaldıran ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

Zafer sonrası yaptığı paylaşımda 16. kupaya göz diken Arda; "İlk sezonumda böyle güzel bir finalin oluşmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu harika takımın bir parçası olmak beni gururlandırıyor ve çok mutlu ediyor. En büyük hayalim 16. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan takımda önemli bir rol oynamak..." ifadelerini kullandı.

NURİ ŞAHİN'E KOŞTU

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde süre almayan Arda Güler, final maçının son düdüğüyle birlikte yaşadığı sevincin ardından Borussia Dortmund yardımcı antrenörü Nuri Şahin'in yanına gitti ve ikili arasında samimi bir sarılma yaşandı.