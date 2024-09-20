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Şampiyonlar Ligi'ne 'Türk' damgası! Hem Kerem Aktürkoğlu, hem Orkun Kökçü gol attı | Çok konuşulan görüntü...

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#Şampiyonlar Ligi#Benfica#Kerem Aktürkoğlu
Şampiyonlar Ligine Türk damgası Hem Kerem Aktürkoğlu, hem Orkun Kökçü gol attı | Çok konuşulan görüntü...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 08:15

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz geceye Türk oyuncular damga vurdu. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü takımlarını sırtlarken dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.

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Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz gece 6 maç oynanırken Benfica'da forma giyen milli futbolcularımızın performansı ön plana çıktı.

Belgrad'da oynanan mücadelede Benfica, Kızılyıldız'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek Devler Ligi'ne galibiyetle başladı.

YİNE KEREM AKTÜRKOĞLU ATTI

Benfica'nın Galatasaray'dan kadrosuna kattığı ve hafta sonu ligde çıktığı ilk maçta gol atan Kerem Aktürkoğlu, yeni takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçı da boş geçmedi. 25 yaşındaki futbolcu, henüz 9. dakikada takımını öne geçirdi.

Böylece milli yıldız, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra A Milli Takım ve Benfica formalarıyla çıktığı 3 resmi maçta 5 gole imza atmış oldu.

20 DAKİKA SONRA SAHNE ORKUN'UN

Benfica'da sezona harika başlayan Orkun Kökçü, 29. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçti ve harika bir vuruşla takımının ikinci golünü attı.

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ÇOK KONUŞULAN GÖRÜNTÜ

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'in, Orkun'un frikik golü sonrası yedek kulübesindeki herkes büyük coşku yaşarken bir süre hareketsiz kalması çok konuşuldu.

Şampiyonlar Ligine Türk damgası Hem Kerem Aktürkoğlu, hem Orkun Kökçü gol attı | Çok konuşulan görüntü...

İKİ YILDIZIMIZ DA GOL ATINCA...

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, bir Avrupa takımının formasıyla oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında beraber gol atan ilk Türk futbolcular oldu. Kerem, Devler Ligi'nde 3. kez ağları sarsarken, Orkun ise ilk golünü kaydetti.

CEHENNEMİ SOĞUTTULAR

Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola, Benfica'nın bu galibiyeti, "Belgrad cehennemi, iki buz küpüyle soğudu." ifadeleriyle manşetine taşıdı. Haberde; Orkun ve Kerem'in galibiyetteki büyük rollerine vurgu yapıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU: GOLDEN ÖNCE BİLİYORDU

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Kerem Aktürkoğlu, lakabım Harry Portter. Mutluyum çünkü kazanmayı hak ettik. Zor bir atmosferde zor bir maçtı. Ancak kazanmayı hak ettik. İyi oynadık ve doğru savunma yaptık. 3 puanla başlamak önemliydi"

Şampiyonlar Ligine Türk damgası Hem Kerem Aktürkoğlu, hem Orkun Kökçü gol attı | Çok konuşulan görüntü...

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ORKUN'UN FRİKİK GOLÜ HAKKINDA

"Orkun harika bir insan ve mükemmel bir oyuncu. Frikikte topun başına geçerken golü kutlayacağını söylemişti. Onun adına mutluyum"

TARAFTARI SEVİYORUM

"Taraftarın sevgisinin farkındayım. Ben de onları seviyorum. Destekleri için teşekkür ederim"

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#Şampiyonlar Ligi#Benfica#Kerem Aktürkoğlu

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