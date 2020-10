Şampiyonlar Ligi'ne tehdit Avrupa Premier Ligi

Manchester United ve Liverpool’un FIFA tarafından organize edilip 2022’de başlatılması ön görülen Avrupa Premier Ligi için görüşmelerde bulunması gündemi sarstı. Hatta Arsenal, Chelsea, Manchester City ve Tottenham da 6 milyar dolarlık bütçeyle desteklenen bu yeni lige katılma isteğinde. Sky Sports’ta yer alan habere göre İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’dan toplam 16 ya da 18 takımla lig oluşturulacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAZİYE Mİ KARIŞIYOR?

Her ligden en fazla 5 takımın kabul edileceği 18 takımlı ligde normal sezondaki gibi iç saha ve deplasman fikstürleri oynanacak. Sezon sonunda en iyiler bir nevi play-off turu aşamasıyla maçlara devam edecek. Kurucu kulüpler 20 yıl boyunca küme düşürülmeyecek, geri kalan takımlar her sezonun sonunda sıralamaya bağlı olarak değiştirilebilecek. Avrupa Premier Ligi için kaynak konusunda JP Morgan tarafından 6 milyar dolar fon sağlanması yönünde görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Kurucu takımların her birinin kasasına yüz milyonlarca dolar girmesi beklenirken özellikle de başı çeken Manchester United ve Real Madrid gibi kulüpler katılım payı olarak en büyük meblağı alacak.

UEFA'NIN BU KONUDA TAVRI NE OLACAK?

Sonuç olarak bu lig hayata geçecek olursa yıllardır futbol takviminin en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi maziye karışacak. Gelişmeler konusunda UEFA’nın tavrı henüz belirsiz olmakla birlikte 2024’te Şampiyonlar Ligi formatını değiştirmeyi düşünen kurum adına ilginç olacağı aşikar. Belki de son dönemde hakemlerin taktıkları kokarta kadar muhalefette oldukları FIFA ile enteresan işbirliği haberleri gelebilir.

İTİCİ GÜÇ PEREZ BAYERN KARŞI ÇIKIYOR

İspanya kanadında ise davet edilen kulüpler arasında Barcelona ve A.Madrid’in de olduğu belirtiliyor. İspanyol finans şirketi Key Capital Partners ve Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in yeni lig projesinin arkasındaki itici güç olduğu haberde geçenler arasında. Geçen sezon Perez ile FIFA Başkanı Infantino’nun kulüplerin reformu üzerinde böyle bir lig yönünde istişarede oldukları yazılıyor. İlginç noktalardan biri ise yeni ligin oluşumuna dair paylaşımlarda adı geçmesine rağmen Bayern Münih’in 2 yıldır bu tarz planlara karşı hep ret oyu kullanması.

ABD'Lİ TAKIM PATRONLARININ ETKİSİ

Avrupa futbolu üzerinde böyle bir Amerikan tarzı yaklaşımın, son 20 yılda ABD’li sahiplerin İngiliz takımlarına akınıyla değişmekte olan güç tabanını yansıtması sebep olarak gösteriliyor. En büyük hissedarı Glazer Ailesi olan Manchester United; ABD merkezli Arsenal; Fenway Sports Group’un ana şirket olduğu Liverpool...

KULÜPLERİN İTİBARINA ZARAR VERME RİSKİ DE TAŞIYOR

Futbol dünyasının mali durumunun Covid-19 kriziyle sarsıldığı bir zamanda böyle bir ligin Avrupa çapında yayın ve sponsorluk hakları derin etki yaratacaktır. Bununla birlikte, yeni Avrupa ligine katılma kararı, Premier Lig’de 6 büyük takımla diğerleri arasında zaten büyük olan mali uçurumu artırıp kendilerini zenginleştirdikleri bir yola dönüşecek, muhtemelen de sert eleştiriler gelecek.

ALT LİGDEKİLER NE YAPACAK?

Çünkü futbolun İngiltere’deki rolü bambaşka. Kulüplerin hikayeleri, tarihleri, işçi sınıfının etkileri başta olmak üzere hayatla iç içe bir olgu. Sosyal rolü çok yüksek ve saygın bir lig. İngiltere’nin işsizlik oranının artmasına ve milyonlarca insanın geçim konusunda endişelenmesine neden olan ekonomik kriz yaşanırken kulüplerin bu davranışı itibarlarına zarar verme riski de taşıyor. Premier Lig kulüpleri her ay toplamda 100 milyon pound kaybettiklerinden şikayet ederken, birçok alt lig takımı taraftarlar olmadan hayatta kalamama endişelerini dile getirdi.

TARTIŞMALAR İNGİLTERE'Yİ İYİCE KARIŞTIRDI

İngilizlerin ‘top 6’ takımının yeni lige sıcak baktığı aşikarken her ülkeden en fazla 5 takım sınırı netleşirse, hangi devin liste dışında kalacağı da ayrı merak konusu. Diğer merak konusu da yeni lige gidecek devlerin ardından diğer takımların durumunun ne olacağı. Çünkü hali hazırda korona etkisi kulüp kasalarında ortadayken, yeni ligin ekonomik sonuçları da yerel liglerde sıkıntıları beraberinde getirecek.

ADA'DA GÜNDEM DEĞİŞTİ

Hali hazırda daha 10 gün içersinde ‘Project Big Picture’ adı altında yoğun fikstürde bunalan kulüpler için Premier Lig’in 18 takıma düşürülmesi, Communty Shield’in ve Lig Kupası’nın kaldırılması, 250 milyon poundun en üstten alta kadar liglere dağıtılması gibi önemli konular EFL (İngiltere Futbol Ligi)’nin gündemindeyken beklenmedik şekilde Avrupa Premier Lig tartışması İngiltere’yi iyice karıştırdı. Çünkü Project Big Picture ile 6 büyüklerin istediklerini yaptırma şansları kolaylaşacaktı. Yayıncı kuruluş anlaşmasının onayından yaz döneminde Newcastle’ın Suudilere satılma durumundaki gibi bir kulübün yeni sahibini daha kolay veto hakkına kadar. Başta Championship takımları olmak üzere pandemi ile girilen darboğazdan çıkma konusunda önemli bir adım olarak öngörülüyordu. Sıkı harcama kontrolleri uygulanacak ve oyunculara bütçesinin üzerinde maaş ödemeler engellenecekti. Gündem değişti.

GARY NEVILLE'DEN SERT ÇIKIŞ

“Pandeminin ortasındayız ve futbolun diz çöktüğü ortamda pek çok kulüp varlığını sürdürmek için mücadele ederken yeni bir lige 6 milyar dolarlık bir paketin verilmesi futbol için büyük bir yara. Doğru zamanmış gibi gelmiyor. Tabii ki yeni yarışmalar ve yeni formatlardan yanayım, ancak oyunun yapısına ve insanlar için ne anlama geldiğine dikkat edilmeli. İngiliz takımlar bu 6 milyar doların içinden 150-200 milyon pound destekle ülkelerindeki futbolu kurtarmak için öncülük edebilirler.”

BİZDEKİ DURUM MU?

Futbolun endüstriyel boyutunu baştan aşağıya etkileyecek bir sistemin arifesindeyiz. Avrupa Premier Ligi’nden söz etmek, yıllardır dillendirilip sırasını savan bir haberdi. Özellikle taraftar gruplarının muhalefet sesiyle ortalıktan yok olurdu. Sanki bu kez gerçekten doğuma az kaldı gibi.Biz mi? “Ya VAR neden bu pozisyonda hakemi uyarmadı! MHK istifa!”