Şampiyonlar Ligi'ne Qarabağ damgası: Tarihi başlangıç!

Haberin Devamı

Azerbaycan ekibi Qarabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında evinde Danimarka temsilci Kopenhag'ı konuk etti.

Karşılaşmada gol perdesini 28. dakikada Zoubir açtı ve devreye 1-0'lık Qarabağ üstünlüğü ile gidildi.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Azerbaycan temsilcisi, Addai ile farkı 2'ye çıkardı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Qurban Qurbanov'un öğrencileri, bu sonuçla birlikte Devler Ligi'ne 2'de 2'yle başladı.

Qarabağ, ilk maçta Portekiz devi Benfica'yı 2-0'dan geri gelerek 3-2 mağlup etmişti.

Qarabağ, Devler Ligi'nin bi sonraki maçında Athletic Bilbao ile karşılaşacak.

İLK PUANLAR

Tarihinde ilk kez 2017/18 sezonunda Devler Ligi bileti alan Azerbaycan ekibi, puansız tamamlamıştı. İlk galibiyetinin Benfica karşısında alan Qarabağ, üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Haberin Devamı

KADRO DEĞERLERİ 24 MİLYON EURO

Karabağ, 36 Şampiyonlar Ligi takımı arasında kadro değeri açısından 34. sırada yer alıyor.

Azerbaycan ekibinin, toplam kadro değeri 24.83 milyon Euro.