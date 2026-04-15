Şampiyonlar Ligi'nden elenen Barcelona UEFA’ya gidiyor!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2026 16:47

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Atletico Madrid ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçındaki hakem kararlarını sert bir şekilde eleştirdi ve Barcelona'nın UEFA'ya yeni bir şikayette bulunacağını duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Atletico Madrid ile Barcelona, 2-0'sını rövanşında karşı karşıya geldi.

Metropolitano'da oynanan müsabakada Barcelona, 2-1 kazanmasına rağmen Atletico Madrid tur atlayan taraf oldu.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, hakem kararlarını sert sözlerle eleştirdi:

“Öncelikle Atletico Madrid'i tebrik etmek istiyorum, ancak bu, dünkü hakem ve VAR kararlarının utanç verici olduğu gerçeğini değiştirmez. Bize yapılanlar kabul edilemez. İlk maçta çok net bir penaltımız verilmedi ve Giuliano topu kontrol edemediği için sarı kartlık bir faulde bir oyuncumuzu oyundan attılar. Kırmızı kart bize çok zarar verdi."

Laporta, Barcelona’nın UEFA’ya yeniden şikâyette bulunacağını duyurdu.

“Bu, hakem kararlarının bize büyük zarar verdiği bir eleme turuydu. Rövanş maçında Eric Garcia son adam değildi, Kounde geliyordu. Hakem sarı kart gösterdi ama VAR müdahalesiyle kararını değiştirdi. Ferran’ın golü geçerliydi, Olmo’ya yapılan penaltıydı, Fermin’e yapılan müdahale kabul edilemez çünkü üst dudağı tamamen yarıldı. Çocuk dikiş atılırken acı çekiyordu ve hiçbir kart çıkmadı. Bu kabul edilemez."

