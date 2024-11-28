Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk gecesi dopdolu! Arda Güler, Kerem, Orkun, Kenan, Erencan ve Nuri Şahin: 27 gol, müthiş geri dönüş...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı geride bıraktığımız gece oynanan maçlarla sona erdi.

Dev maçların oynandığı gecenin en dikkat çeken maçı Liverpool - Real Madrid olurken, birçok futbolcumuz kulüplerinde boy gösterdi.

LIVERPOOL KAZANDI, REAL ÇÖKÜŞTE

Liverpool ile Real Madrid kozlarını paylaştı.

Anfield'da oynanan maçta Liverpool, Real Madrid'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Mac Allister, 76. dakikada Cody Gakpo kaydetti.

Real Madrid'de Fransız yıldız Kylian Mbappe, Liverpool'da ise Mısırlı yıldız Mohamed Salah penaltı atışından yararlanamadı.

SALAH'IN AİLESİNİN KAÇAN PENALTIYA TEPKİSİ

Mohamed Salah'ın kaçırdığı penaltı sonrası karşılaşmayı stadyumda takip eden ailesinin tepkisi ekranlara yansıdı.

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ARDA GÜLER 56'DA ÇIKTI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 56. dakikada yerini Lucas Vazguez'e bıraktı.

Bu sonuçla 5'te 5 yapan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde puanını 15'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Real Madrid ise 6 puanda kaldı ve 24. sırada bulundu.

ANCELOTTI'DEN ARDA SÖZLERİ

Arda Güler'i ikinci yarıda oyundan alan Ancelotti, milli yıldızın performansıyla ilgili olarak "Arda Güler savunmada iyiydi ama daha isabetli tercihler yapabilirdi. O kaliteye sahip. Arda çok genç, sadece tecrübe eksikliği var." değerlendirmesini yaptı.

BENFICA'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Portekiz ekibi Benfica, deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın son anlarına 2-1 mağlup giren Benfica, 4 dakika içinde bulduğu 2 golle sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Portekiz ekibinin galibiyet gollerini 48. dakikada Vangelis Pavlidis, 84. dakikada Arthur Mendonça Cabral ve 88. dakikada Zeki Amdouni kaydetti. Monaco'nun golleri ise 13. dakikada Eliesse Ben Seghir ve 67. dakikada Soungoutou Magassa'dan geldi.

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Ev sahibi Monaco'da Wilfried Singo, 58. dakikada kırmızı kartla ihraç edildi.

Milli oyuncular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla birlikte Benfica, 9 puanla 14. sıraya yerleşti. Monaco ise 10 puanda kaldı ve 8. sırada yer aldı.

KENAN YILDIZ OYNADI, JUVENTUS 1 PUANLA DÖNDÜ

Aston Villa ile Juventus, 5. haftada karşılaştı. Villa Park'ta oynanan ve hakem Gil Manzano'nun yönettiği maçta gol sesi çıkmadı.

0-0'lık eşitlikle sonuçlanan müsabakada Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı maçın 82. dakikasında yerini Mbangula'ya bıraktı.

KRUNIC ŞOV YAPTI, KIZILYILDIZ 5 ATTI

Kızılyıldız ile Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın ikinci perdesinin 20.45 seansında kozlarını paylaştı.

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Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kızılyıldız'ın 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Silas, 31. dakikada Rade Krunic, 65. dakikada Ivanic, 69. ve 88. dakikalarda Radonjic kaydetti. Krunic, 69. dakikadaki golün asistini de yapan isim oldu. Stuttgart'ın tek sayısı ise 5. dakikada Ermedin Demirovic'ten geldi.

Bu skorun ardından ilk galibiyetini alan Kızılyıldız, 3 puanla 31. sırada yer buldu. Üst üste 2. kez yenilen Stuttgart ise 4 puanla 27. basamakta yer aldı.

NURİ ŞAHİN'İN DORTMUND'U DOLUDİZGİN

Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Borussia Dortmund, Dinamo Zagreb deplasmanına çıktı.

Maksimir Stadyumu'ndaki müsabaka, Dortmund'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri 41. dakikada Gittens, 56. dakikada Bensebaini ve 90. dakikada Guirassy kaydetti.

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Bu skorun ardından 4. galibiyetini alan Dortmund, 12 puanda 4. sırada yer buldu. 7 puanlı Zagreb ise 23. basamakta yer aldı.

ERENCAN, 65'TE OYUNA GİRDİ

Sturm Graz forması giyen milli futbolcu Erencan Yardımcı ise konuk ettikleri Girona'yı 1-0 yendikleri maçta 65. dakikada oyuna girdi.

Gecede alınan sonuçlar şöyle:

Kızılyıldız (Sırbistan)-Stuttgart (Almanya): 5-1

Sturm Graz (Avusturya)-Girona (İspanya): 1-0

Liverpool (İngiltere)-Real Madrid (İspanya): 2-0

PSV (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-3

Celtic (İskoçya)-Club Brugge (Belçika): 1-1

Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz): 2-3

Aston Villa (İngiltere)-Juventus (İtalya): 0-0

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Bologna (İtalya)-Lille (Fransa): 1-2