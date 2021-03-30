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GeriFutbol Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto-Chelsea eşleşmesi Sevilla'da oynanacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.03.2021 - 15:30 | Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto-Chelsea eşleşmesi Sevilla'da oynanacak

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Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto-Chelsea eşleşmesi Sevilla'da oynanacak

Portekiz'in Porto ile İngiltere'nin Chelsea takımları arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmaları, İspanya'nın Sevilla kentinde yapılacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 7 Nisan'da Portekiz'de oynanması gereken ilk maça ve 13 Nisan'da İngiltere'de oynanması gereken rövanşa, yeni tip koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Ramon Sanchez Pizjuan Stadı ev sahipliği yapacak. 

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