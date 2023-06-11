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Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City - Inter finalinde fırsatçılar fiyatları uçurdu

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Inter#Manchester City
Şampiyonlar Ligindeki Manchester City - Inter finalinde fırsatçılar fiyatları uçurdu
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 07:00

M.City-Inter maçının biletleri ve stat içindeki gıdalar akıl almaz rakamlara satıldı. İstanbul’a gelen ama bileti olmayan futbolseverler İngilizce ve İtalyanca tabelalar taşıyarak bilet aradı. Stattaki büfelerde Euro üzerinden satılan yiyecek içeceklerin fiyatları ise şoke ediciydi.

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Manchester City ile İnter arasındaki Şampiyonlar Ligi final karşılaşması, Türkiye’de bugüne dek görülmemiş rakamlara sahne oldu! Karaborsada maç biletleri akıl almaz fiyatlara satıldı. İstanbul’a gelen ama bileti olmayan futbolseverler, şehrin çeşitli yerlerinde, ellerinde ve boyunlarında İngilizce ve İtalyanca bilet aradıklarını belirten tabelalar taşıdı. Karaborsada biletler, 40 bin ila 282 bin TL’ye denk gelen fiyatlara satıldı.

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25 CL’LiK KÜÇÜK SU 63 TL 

Tarihi karşılaşmaya ev sahipliği yapan Atatürk Olimpiyat Stadı’nın büfelerinde satılan yiyecek ve içecekler için de futbolseverlerden astronomik ücretler talep edildi. Büfelerde tüm yiyecek içecek fiyatları Euro üzerinden satıldı. 25 cl’lik küçük su bile 2.5 Euro’ya (63 TL) satıldı.

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Fiyat tabelasında yer alan rakamların karşısında Euro amblemi olduğuna dikkat etmeyen Türk futbolseverler, fiyatların TL bazından olmadığını öğrenince şaşkınlık yaşadı. Aşırı pahalı fiyatlar nedeniyle Türkler’in mecbur kalmadıkça büfelerden alışveriş yapmadığı dikkat çekti. 

iŞTE STAT BÜFESiNDEKi YiYECEK iÇECEK FiYATLARI

25 cl’lik Su: 2.5 Euro (63 TL)
Çay, Kahve: 4’er Euro (100 TL)
Ayran, Çikolata, Kek ve Dondurma:
5’er Euro (125 TL)
Hamburger, Köfte, Sucuk, Sosis,
Soğuk Sandviç: 10’ar Euro (250 TL)
Pepsi, Yedigün, Soğuk Çay:
5’er Euro (125 TL)
Patates Cips, Mısır: 4 Euro (100 TL)

FiNAL BiLETLERi KARABORSADA KAÇA SATILDI?

40.000 TL
45.000 TL
48.000 TL
95.000 TL
282.000 TL

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#Şampiyonlar Ligi#Inter#Manchester City

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