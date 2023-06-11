Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City - Inter finalinde fırsatçılar fiyatları uçurdu

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Manchester City ile İnter arasındaki Şampiyonlar Ligi final karşılaşması, Türkiye’de bugüne dek görülmemiş rakamlara sahne oldu! Karaborsada maç biletleri akıl almaz fiyatlara satıldı. İstanbul’a gelen ama bileti olmayan futbolseverler, şehrin çeşitli yerlerinde, ellerinde ve boyunlarında İngilizce ve İtalyanca bilet aradıklarını belirten tabelalar taşıdı. Karaborsada biletler, 40 bin ila 282 bin TL’ye denk gelen fiyatlara satıldı.

25 CL’LiK KÜÇÜK SU 63 TL

Tarihi karşılaşmaya ev sahipliği yapan Atatürk Olimpiyat Stadı’nın büfelerinde satılan yiyecek ve içecekler için de futbolseverlerden astronomik ücretler talep edildi. Büfelerde tüm yiyecek içecek fiyatları Euro üzerinden satıldı. 25 cl’lik küçük su bile 2.5 Euro’ya (63 TL) satıldı.

TÜRK TARAFTARLAR ŞOKTA!

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Fiyat tabelasında yer alan rakamların karşısında Euro amblemi olduğuna dikkat etmeyen Türk futbolseverler, fiyatların TL bazından olmadığını öğrenince şaşkınlık yaşadı. Aşırı pahalı fiyatlar nedeniyle Türkler’in mecbur kalmadıkça büfelerden alışveriş yapmadığı dikkat çekti.

iŞTE STAT BÜFESiNDEKi YiYECEK iÇECEK FiYATLARI

25 cl’lik Su: 2.5 Euro (63 TL)

Çay, Kahve: 4’er Euro (100 TL)

Ayran, Çikolata, Kek ve Dondurma:

5’er Euro (125 TL)

Hamburger, Köfte, Sucuk, Sosis,

Soğuk Sandviç: 10’ar Euro (250 TL)

Pepsi, Yedigün, Soğuk Çay:

5’er Euro (125 TL)

Patates Cips, Mısır: 4 Euro (100 TL)

FiNAL BiLETLERi KARABORSADA KAÇA SATILDI?



40.000 TL

45.000 TL

48.000 TL

95.000 TL

282.000 TL