Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City-Chelsea finali öncesi flaş gelişmeler! İlkay Gündoğan, Guardiola, Tuchel...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020/21 sezonunun en büyüğü, bu akşam oynanacak karşılaşmayla belli olacak. İki İngiliz ekibi Manchester City ile Chelsea, Portekiz'in Dragao Stadı'nda saat 22.00'da kozlarını paylaşacak.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Manchester City ile ikinci kez şampiyon olmak isteyen Chelsea'nin mücadelesi öncesinde iki takımda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Portekiz'deki tarihi finalden bir gün önce Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan sakatlandı.

İlkay’ın, Fernandinho ile girdiği ikili mücadele esnasında kalçasına darbe aldığı ve sakatlık sonrasında antrenmanı bıraktığı ifade edildi.

Başarılı futbolcunun durumu, maç saatinde belli olacak.

GUARDIOLA KUPAYI 10 YIL SONRA YİNE İSTİYOR

Kariyerinde Şampiyonlar Ligi'ni Barcelona ile 2 kez kazanan ve son şampiyonluğunu 2011 yılında kazanan Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola, 3. şampiyonluğuna Manchester City ile ulaşmak istiyor.

Eğer Guardiola şampiyonluğa ulaşırsa; Bob Paisley, Carlo Ancelotti ve Zinedine Zidane'dan sonra Şampiyonlar Ligi'ni 3 kez kazanan 4. teknik teknik adam olacak.

TUCHEL'İN HEDEFİ İLK AVRUPA ZAFERİ

Chelsea'de görev aldığı dönemde sadece 5 maçta yenilgi yüzü gören teknik direktör Thomas Tuchel, ilk Avrupa kupasını kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Devler Ligi'nde geçen sezon PSG ile finale çıkan ancak Bayern Münih'e kaybeden Tuchel, iki farklı takımı üst üste finale taşıyan ilk teknik direktör olarak göze çarpıyor.

Sezona Paris Saint-Germain'in (PSG) antrenörü olarak başlayan 47 yaşındaki Alman çalıştırıcı, geçen yılın sonunda Fransız ekibiyle yollarını ayırmıştı.

Chelsea, beklentilerini karşılayamayan Frank Lampard'ın yerine ocak ayında Tuchel'i göreve getirmiş ve takım çıkışa geçmişti.

GUARDIOLA TAKLİDİ GÜNDEM OLDU

Şampiyonlar Ligi finali öncesi Tuchel'in Guardiola'yı taklit ettiği anlar izleyenlere tebessüm ettirdi. Heyecanı ve stresi yüksek final öncesi Chelsea Teknik Direktörü, ekibini Guardiola taklidiyle eğlendirmeye çalıştı. Guardiola'nın mimiklerini taklit eden Tuchel'in görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu.

O anların kayda alındığını fark eden Tuchel, istifini bozmadan selam verdi. Guardiola ile yakın dostluğu olan Alman hoca, dev final öncesi onunla yemekte buluşmuştu.

1,8 MİLYAR EUROLUK FİNAL

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu finalinde karşılaşacak İngiliz takımları Manchester City ile Chelsea'nin kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1 milyar 780 milyon euronun üzerinde.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, dünyanın en değerli ligi olarak öne çıkan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de oyuncuların tahmini piyasa değeri 1,03 milyar euro, Chelsea'de ise 779,8 milyon euro oldu.

Manchester City'nin en değerli oyuncuları arasında, 100'er milyon euroluk piyasa değerleriyle Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne ve İngiliz Raheem Sterling öne çıkıyor. 70'er milyon euroluk piyasa değerleriyle Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri ve Phil Foden de takımın en pahalı diğer oyuncuları arasında yer alıyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda rakip ağları 17 kez sarsarak takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'a biçilen bonservis bedeli ise 40 milyon euro.

CHELSEA'NİN EN PAHALILARI HAVERTZ VE WERNER

Chelsea'nin geçen sezon başında kadrosuna kattığı Alman oyunculardan Kai Havertz 70, Timo Werner ise 60 milyon euroluk piyasa değeriyle takımın en değerli oyuncuları sıralamasının başlarında yer alıyor.

Bu sezon rakip ağları tüm kulvarlarda 12 kez sarsarak takımın en golcü oyuncusu konumunu Werner ile paylaşan İngiliz santrafor Tammy Abraham ise 40 milyon euroluk değere sahip.

CITY CHELSEA'YE FİNAL KAYBETMEDİ

İki takım arasında daha önce 166 resmi maç oynandı. Bu maçların 68'ini Chelsea, 58'ini Manchester City kazandı. 40 karşılaşma ise berabere bitti.

Son yıllardaki müsabakalarda taraflardan birinin belirgin üstünlüğü olmadı. Takımlar arasındaki son 15 resmi maçta Manchester City 8, Chelsea 7 galibiyet aldı.

Kulüplerin bu sezon İngiltere Premier Lig'de yaptığı maçlardan ilki 3-1 Manchester City'nin, ikincisi ise 2-1 Chelsea'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Yine bu sezon oynanan İngiltere Federasyon Kupası yarı finalindeki karşılaşmayı, 1-0 Chelsea kazandı.

Yalnızca final maçlarına bakıldığında ise ibre Manchester City'yi gösteriyor. Manchester ekibi, Chelsea ile oynadığı 3 finalde de sahadan galip ayrıldı.

Manchester City, 2012 Community Shield'ı 3-2, 2018 Community Shield'ı da 2-0'lık skorla müzesine götürdü. Manchester City, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten 2019 İngiltere Lig Kupası finalini ise penaltılar sonucu 4-3 kazandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3. İNGİLİZ FİNALİ

2021 finali, 2008'deki Manchester United-Chelsea ve 2019'daki Liverpool-Tottenham finalinden sonra İngiliz kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 3'üncü Şampiyonlar Ligi karşılaşması olacak.

İngiliz ekipleri, Tottenham ile Wolverhampton arasındaki 1972 UEFA Kupası ve Chelsea ile Arsenal arasındaki 2019 UEFA Avrupa Ligi finali de göz önünde bulundurulduğunda, 5. defa Avrupa kupalarında şampiyonluk maçına çıkacak.

Futbolseverler, 2000'deki Real Madrid-Valencia (İspanya), 2003'teki Milan-Juventus (İtalya), 2008'deki Manchester United-Chelsea (İngiltere), 2013'teki Bayern Münih-Borussia Dortmund (Almanya), 2014 ve 2016'daki Real Madrid-Atletico Madrid (İspanya), 2019'daki Liverpool-Tottenham (İngiltere) maçlarından sonra 8. kez aynı ülke takımlarının oynayacağı bir Şampiyonlar Ligi finali izleyecek.

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...