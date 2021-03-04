MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriŞampiyonlar Ligi'ndeki "Liverpool-Leipzig" rövanşı Macaraistan'da
GeriFutbol Şampiyonlar Ligi'ndeki "Liverpool-Leipzig" rövanşı Macaraistan'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 04.03.2021 - 14:16 | Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'ndeki "Liverpool-Leipzig" rövanşı Macaraistan'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şampiyonlar Ligi'ndeki "Liverpool-Leipzig" rövanşı Macaraistan'da

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ile Almanya'nın Leipzig takımları arasındaki son 16 turu rövanş maçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Liverpool'un Leipzig'i ağırlayacağı karşılaşmaya, Almanya ve İngiltere arasındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Puskas Arena ev sahipliği yapacak.

Mücadele, planlandığı gibi 10 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanacak.

Liverpoolda gündem Ozan Kabak Bilinmeyen istatistikleri ortalığı yıktı...
Liverpool'da gündem Ozan Kabak! Bilinmeyen istatistikleri ortalığı yıktı...

Liverpool, seyahat kısıtlamaları sebebiyle yine Puskas Arena'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

 

Şampiyonlar Ligindeki Liverpool-Leipzig rövanşı Macaraistanda

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi