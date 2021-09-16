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Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş - Dortmund maçında 'koşu mesafesi' rekoru

#Beşiktaş#Beşiktaş Koşu Rekoru#Erlinghaaland
Şampiyonlar Ligindeki Beşiktaş - Dortmund maçında koşu mesafesi rekoru

Beşiktaş'ın Devler Ligi'nde Borussia Dortmund'u konuk ettiği maçta temsilcimiz koşu mesafeleri istatistiğinde kulüp rekorunu kırdı. Buna karşın Almanların 6 kilometre uzağında kaldık. İşte detaylar...

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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçında sahasında Borussia Dortmund'u ağırladığı mücadelede rekor kırıldı.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri Vodafone Park'ta oynanan mücadelede 114.7 km mesafe kat etti. Siyah beyazlılar, böylece son 8 sezonda Türk takımları içinde Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok koşan / en çok mesafe kat eden Türk takımı oldu.

Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund (Maçın özeti ve golleri)

Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund (Maçın özeti ve golleri)

Buna karşın Alman devi Borussia Dortmund 120 kilometre mesafe kat etti. Beşiktaş'ın en çok koşan oyuncuları 12 km ile Josef de Souza ve Miralem Pjanic oldu. Montero 10.7 km, Rosier ise 10.6 km ile bu isimleri takip etti.

Şampiyonlar Ligindeki Beşiktaş - Dortmund maçında koşu mesafesi rekoru


SERGEN YALÇIN DİLE GETİRDİ, LİMİT ZORLANDI

Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği basın toplantısında ise "115 km ve üstü koşu mesafesini zorlamamız gerekiyor. Burada başarılı olmak için Süper Lig 'de sergilenen performansın çok üzerine çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaşta Sergen Yalçından Dortmund maçı sonrası grup yorumu İyi şeyler olabilir

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı sonrası grup yorumu! 'İyi şeyler olabilir'

BEŞİKTAŞ'IN DEVLER LİGİ'NDEKİ KOŞU MESAFE İSTATİSTİKLERİ (UEFA)

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2017-18 sezonu

Porto (108 km) - Beşiktaş (106 km)
Beşiktaş (101 km) - Leipzig (105 km)
Monaco (107 km) - Beşiktaş (106 km)
Beşiktaş (104 km) - Monaco (104 km)
Beşiktaş (100 km) - Porto (102 km)
Leipzig (115 km) - Beşiktaş (107 km)

2016-17 sezonu

Benfica (110 km) - Beşiktaş (106 km)
Beşiktaş (105 km) - D. Kiev (110 km)
Napoli (104 km) - Beşiktaş (99 km)
Beşiktaş (110 km) - Napoli (116 km)
Beşiktaş (113 km) - Benfica (113 km)
D. Kiev (107 km) - Beşiktaş (92 km) 

2013 - 2014 SEZONUNDA MANCİNİ'NİN GALATASARAY'I

Roberto Mancini yönetimindeki Galatasaray, 2013-14 sezonunda Kopenhag deplasmanında oynadığı grup maçında 117 km mesafeye ulaşıp Beşiktaş'ın dün yakaladığı değeri geçmişti.

Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı sonrası grup yorumu! "Her şey olabilir"

 

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#Beşiktaş#Beşiktaş Koşu Rekoru#Erlinghaaland