Şampiyonlar Ligi'nde yarı final zamanı! Chelsea'nin Madrid deplasmanında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

REAL MADRID

- Atletico Madrid'in Athletic Bilbao deplasmanında kaybettiği haftada fırsat tepip Real Betis'le golsüz berabere kalan Real Madrid, Devler Ligi'nin çeyrek finalinde Liverpool'u kupa dışına itip bu aşamaya yükselmeyi başarmıştı.

- Eden Hazard ve Toni Kroos iyileşti. Hazard ilk 11'de olmaz ancak Kroos, Casemiro ve Modric'le orta alanda başlayacaktır.

- Sergio Ramos ve Ferland Mendy sakat, TD Zinedine Zidane'nın savunma hattını "Carvajal, Varane, Militao, Nacho" olarak dizayn etmesi bekleniyor.

- Gole en yakın isim kuşkusuz Karim Benzema olacak. Kanatlardan desteği Vinicius Jr ve Asensio verecek.

CHELSEA

- Thomas Tuchel sonrası gözle görülür bir şekilde savunma kalitesini yukarı çeken Chelsea, belki de sadece Premier Lig'de 5-2 kaybettikleri West Bromwich maçında taraftarlarını şaşırttı.

- Geride kalan hemen hemen her maçta kaleci Edouard Mendy'yi övdük, Jorginho'nun orta alana kattığı akıldan söz ettik. Tabii bunların yanında bir isim dikkati çekiyordu.

- Mateo Kovacic sakatlığı nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı. Tuchel'in orta dörtlüsü "James, Jorginho, Kante, Chilwell" şeklinde olacak.

- Hücumdaki yerleri tahmin etmek ise kolay değil. Tuchel bazen Kai Havertz'i merkeze atıp arkasına "Pulisic & Mount" yaparken; bazen de Timo Werner'i öne atıp arkasını "Havertz & Ziyech" yapabiliyor.

- Bir başka Madrid deplasmanında, Atletico Madrid'e karşı da Olivier Giroud en önde başlamış, arkasında Mount destek verirken yanında Werner oynamıştı.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Real Madrid son 4 resmi maçta kalesinde gol görmedi!

- Chelsea deplasmanda oynadığı son 6 resmi maçın 5'inde gol yemedi!

- Chelsea, Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla yarı finale kalan (8 kez) İngiliz takımı; Real Madrid ise turnuva tarihinde bu aşamada en fazla boy gösteren (14 kez) ekip.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Madrid kazanır" oldu!

%44'lük kesim yarı final ilk maçında eflatun-beyazlı ekibi Chelsea karşısında galibiyete yakın görüyor...

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Kai Havertz, Chelsea formasıyla hat-trick yapıyor! Lig Kupası'ndaki Barnsley maçını hatırlayalım...