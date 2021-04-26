Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlıyor

Yarı finalin ilk maçında İspanyol ekibi Real Madrid, yarın İngiltere temsilcisi Chelsea'yi Alfredo di Stefano Stadı'nda konuk edecek.

Yarı finalin diğer maçında ise 28 Nisan Çarşamba günü Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, Parc des Princes Stadı'nda İngiliz kulübü Manchester City'yi ağırlayacak.

Her iki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports kanallarından naklen yayımlanacak.

Müsabakaların rövanşları ise 4-5 Mayıs'ta oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perde, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final mücadelesiyle kapanacak.

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