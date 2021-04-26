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GeriFutbol Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlıyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.04.2021 - 14:43 | Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlıyor

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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlıyor.

Yarı finalin ilk maçında İspanyol ekibi Real Madrid, yarın İngiltere temsilcisi Chelsea'yi Alfredo di Stefano Stadı'nda konuk edecek. 

Yarı finalin diğer maçında ise 28 Nisan Çarşamba günü Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, Parc des Princes Stadı'nda İngiliz kulübü Manchester City'yi ağırlayacak.

Her iki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports kanallarından naklen yayımlanacak.

Müsabakaların rövanşları ise 4-5 Mayıs'ta oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perde, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final mücadelesiyle kapanacak.

 

Şampiyonlar Liginde yarı final heyecanı yarın başlıyor

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