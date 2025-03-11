Şampiyonlar Ligi'nde Yamal tarihe geçti, Barcelona turladı! Orkun Kökçü'den hakeme 'iftar' uyarısı...

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Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile Benfica karşı karşıya geldi. İspanya'daki karşılaşmayı Barcelona 3-1 kazandı.

Portekiz'de oynanan maçta Barcelona, 1-0'ın rövanşında Benfica'yı evinde 3-1'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Katalan ekibinin golleri 11. dakikada Raphinha, 27. dakikada Lamine Yamal ve 42. dakikada Raphinha'dan geldi. Benfica'nın tek golünü ise 13. dakikda Nicolas Otamendi attı.

YAMAL TARİHE GEÇTİ

17 yaşındaki yıldız, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta hem gol atan hem asist yapan en genç futbolcu oldu. 27. dakikada takımını öne geçiren Lamine Yamal, ilk golde de asisti yapan isim oldu.

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KEREM VE ORKUN 11'DEYDİ

Kerem Aktürkoğlu, İspanyol ekibine karşı 56. dakikada yerini Renato Sanches'e bırakırken, Orkun Kökçü de 70. dakikada Belotti ile değişti.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN HAKEME 'İFTAR' UYARISI

Barcelona - Benfica maçının hakemi François Letexier, 7. dakikada oruçlu futbolcular için oyunu durdurdu. Orkun Kökçü, hakemi uyardı ve henüz iftar saati olmadığını söyledi.

Fransız hakem François Letexier, 14. dakikada topun dışarı gitmesiyle birlikte oyunu durdurdu ve oyuncuların kenara gitmesini sağladı. Barcelona'da Lamine Yamal ve Ansu Fati, Benfica'da ise mili futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile birlikte Zeki Amdouni, oruçlarını açtı.

Futbolculara sağlanan bu imkan sonrası maç tekrar hareket kazandı.