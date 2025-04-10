Şampiyonlar Ligi'nde Yamal dün gece tarih yazdı! Barça, Dortmund'u darmadağın etti

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, Borussia Dortmund'u ağırlarken Fransız devi PSG de İngiliz Aston Villa'yı Parc des Princes'te konuk etti.

BARÇA, DORTMUND'U PARÇALADI: 4-0

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi Barcelona, sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk etti.

Ev sahibi 25. dakikada Raphinha'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Barcelona, 48. ve 66. dakikalarda Robert Lewandowski'nin golleriyle skoru 3-0'a getirdi. Maçın skorunu 77. dakikada Lamine Yamal belirledi ve mücadele Barcelona'nın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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YAMAL TARİHE GEÇTİ

Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, 18 yaşına gelmeden önce Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme aşamasında birden fazla gol atan ilk oyuncu oldu. Yamal ayrıca dün attığı golle bu sezon 14. golünü kaydetti. İspanyol yıldızın ayrıca 18 de asisti bulunuyor



PSG EVİNDE ASTON VİLLA'YA ŞANS TANIMADI

Gecenin diğer maçında ise, Fransız ekibi Paris Saint-Germain, İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk etti. Aston Villa, 35. dakikada Morgan Rogers ile 1-0 öne geçerken, 39. dakikada Desire Doue ev sahibine beraberliği getiren golü kaydetti ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARI KOPARTTILAR

İkinci yarıda da etkili olan taraf PSG oldu. 49. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 90+2. dakikada Nuno Mendes'in golleriyle Fransız ekibi sahadan 3-1 galip ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş maçları 15 Nisan'da oynanacak.