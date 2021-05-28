Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşık 1,8 milyar Euro'luk final

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, dünyanın en değerli ligi olarak öne çıkan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de oyuncuların tahmini piyasa değeri 1,03 milyar avro, Chelsea'de ise 779,8 milyon avro oldu.



Manchester City'nin en değerli oyuncuları arasında, 100'er milyon avroluk piyasa değerleriyle Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne ve İngiliz Raheem Sterling öne çıkıyor. 70'er milyon avroluk piyasa değerleriyle Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri ve Phil Foden de takımın en pahalı diğer oyuncuları arasında yer alıyor.



Bu sezon tüm kulvarlarda rakip ağları 17 kez sarsarak takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'a biçilen bonservis bedeli ise 40 milyon avro.



- Chelsea'nin en pahalı oyuncuları Havertz ile Werner



Chelsea'nin geçen sezon başında kadrosuna kattığı Alman oyunculardan Kai Havertz 70, Timo Werner ise 60 milyon avroluk piyasa değeriyle takımın en değerli oyuncuları sıralamasının başlarında yer alıyor.



Bu sezon rakip ağları tüm kulvarlarda 12 kez sarsarak takımın en golcü oyuncusu konumunu Werner ile paylaşan İngiliz santrafor Tammy Abraham ise 40 milyon avroluk değere sahip.



- Oyuncuların piyasa değerleri



Manchester Cityli futbolcuların piyasa değerleri şöyle:



Oyuncu - Değeri (avro)



Kevin De Bruyne 100 milyon

Raheem Sterling 100 milyon

Bernardo Silva 70 milyon

Ruben Dias 70 milyon

Rodri 70 milyon

Phil Foden 70 milyon

Gabriel Jesus 60 milyon

Ederson 56 milyon

Aymeric Laporte 50 milyon

Joao Cancelo 50 milyon

Ferran Torres 50 milyon

Riyad Mahrez 42 milyon

İlkay Gündoğan 40 milyon

Kyle Walker 35 milyon

Nathan Ake 35 milyon

John Stones 30 milyon

Sergio Agüero 25 milyon

Benjamin Mendy 22 milyon

Oleksandr Zinchenko 20 milyon

Eric Garcia 20 milyon

Zack Steffen 6 milyon

Philippe Sandler 3 milyon

Fernandinho 2,5 milyon

Scott Carson 500 bin

Toplam 1,03 milyar



Chelsea'deki futbolcuların piyasa değerleri ise şöyle:



Oyuncu - Değeri (avro)



Kai Havertz 70 milyon

Timo Werner 65 milyon

Mason Mount 60 milyon

N'Golo Kante 55 milyon

Christian Pulisic 50 milyon

Ben Chilwell 50 milyon

Mateo Kovacic 45 milyon

Jorginho 45 milyon

Hakim Ziyech 40 milyon

Tammy Abraham 40 milyon

Reece James 40 milyon

Callum Hudson-Odoi 35 milyon

Kurt Zouma 32 milyon

Andreas Christensen 28 milyon

Antonio Rüdiger 25 milyon

Edouard Mendy 25 milyon

Cesar Azpilicueta 17 milyon

Emerson 15 milyon

Marcos Alonso 13 milyon

Kepa 13 milyon

Billy Gilmour 7 milyon

Olivier Giroud 5 milyon

Thiago Silva 3,5 milyon

Charly Musonda Jr. 1 milyon

Willy Caballero 300 bin

Toplam 779,80 milyon

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