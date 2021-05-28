Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşık 1,8 milyar Euro'luk final
UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu finalinde karşılaşacak İngiliz takımları Manchester City ile Chelsea'nin kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1 milyar 780 milyon avronun üzerinde.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, dünyanın en değerli ligi olarak öne çıkan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de oyuncuların tahmini piyasa değeri 1,03 milyar avro, Chelsea'de ise 779,8 milyon avro oldu.
Manchester City'nin en değerli oyuncuları arasında, 100'er milyon avroluk piyasa değerleriyle Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne ve İngiliz Raheem Sterling öne çıkıyor. 70'er milyon avroluk piyasa değerleriyle Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri ve Phil Foden de takımın en pahalı diğer oyuncuları arasında yer alıyor.
Bu sezon tüm kulvarlarda rakip ağları 17 kez sarsarak takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'a biçilen bonservis bedeli ise 40 milyon avro.
- Chelsea'nin en pahalı oyuncuları Havertz ile Werner
Chelsea'nin geçen sezon başında kadrosuna kattığı Alman oyunculardan Kai Havertz 70, Timo Werner ise 60 milyon avroluk piyasa değeriyle takımın en değerli oyuncuları sıralamasının başlarında yer alıyor.
Bu sezon rakip ağları tüm kulvarlarda 12 kez sarsarak takımın en golcü oyuncusu konumunu Werner ile paylaşan İngiliz santrafor Tammy Abraham ise 40 milyon avroluk değere sahip.
- Oyuncuların piyasa değerleri
Manchester Cityli futbolcuların piyasa değerleri şöyle:
Oyuncu - Değeri (avro)
Kevin De Bruyne 100 milyon
Raheem Sterling 100 milyon
Bernardo Silva 70 milyon
Ruben Dias 70 milyon
Rodri 70 milyon
Phil Foden 70 milyon
Gabriel Jesus 60 milyon
Ederson 56 milyon
Aymeric Laporte 50 milyon
Joao Cancelo 50 milyon
Ferran Torres 50 milyon
Riyad Mahrez 42 milyon
İlkay Gündoğan 40 milyon
Kyle Walker 35 milyon
Nathan Ake 35 milyon
John Stones 30 milyon
Sergio Agüero 25 milyon
Benjamin Mendy 22 milyon
Oleksandr Zinchenko 20 milyon
Eric Garcia 20 milyon
Zack Steffen 6 milyon
Philippe Sandler 3 milyon
Fernandinho 2,5 milyon
Scott Carson 500 bin
Toplam 1,03 milyar
Chelsea'deki futbolcuların piyasa değerleri ise şöyle:
Oyuncu - Değeri (avro)
Kai Havertz 70 milyon
Timo Werner 65 milyon
Mason Mount 60 milyon
N'Golo Kante 55 milyon
Christian Pulisic 50 milyon
Ben Chilwell 50 milyon
Mateo Kovacic 45 milyon
Jorginho 45 milyon
Hakim Ziyech 40 milyon
Tammy Abraham 40 milyon
Reece James 40 milyon
Callum Hudson-Odoi 35 milyon
Kurt Zouma 32 milyon
Andreas Christensen 28 milyon
Antonio Rüdiger 25 milyon
Edouard Mendy 25 milyon
Cesar Azpilicueta 17 milyon
Emerson 15 milyon
Marcos Alonso 13 milyon
Kepa 13 milyon
Billy Gilmour 7 milyon
Olivier Giroud 5 milyon
Thiago Silva 3,5 milyon
Charly Musonda Jr. 1 milyon
Willy Caballero 300 bin
Toplam 779,80 milyon
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