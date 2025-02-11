Şampiyonlar Ligi’nde usta ayaklar sahnede… Oyuncu bahislerinde de Şampiyon Oranlar Misli’de!

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga başta olmak üzere pek çok ligdeki karşılaşmalarda bulunan oyuncu bahisleriyle İddaacılar, yeni bir oyun deneyimi yaşıyor.

“Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi bahislerin yanı sıra “Oyuncu Özel Kombosu” oyunlarıyla da Misli üyeleri farklı birçok seçeneğe oynayabiliyor.

Gol atar veya asist yapar, şut, faul, isabetli pas, ofsayt gibi seçeneklerin yer aldığı “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları da İddaacılar tarafından fazlasıyla tercih ediliyor.

Misli, oyuncu bahisleriyle ilgili üyelerine dikkat çeken istatistikler sunmaya devam ediyor. İşte Şampiyonlar Ligi’nde bugün oynanacak maçlarda yer alan oyuncu bahisleriyle ilgili öne çıkan istatistikler!

Haberin Devamı

Brest – Paris Saint Germain / Oyuncu Gol Atar: Ousmane Dembele – 1.65 yerine 1.69

Paris Saint Germain’de Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 2 maçta 4 gol attı.

Manchester City – Real Madrid / Oyuncu Gol Atar: Vinicius Junior – 2.85 yerine 2.93

Real Madrid'de Vinicius Junior, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 4 maçta 7 gol attı.

Manchester City – Real Madrid / Oyuncu Gol Atar: Erling Haaland – 2.00 yerine 2.06

Manchester City'de Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 7 maçta 6 gol attı.

Sporting Lizbon – B. Dortmund / Oyuncu Gol Atar: Serhou Guirassy – 2.40 yerine 2.47

Borussia Dortmund'da Serhou Guirassy, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 4 maçta 6 gol attı.

Sporting Lizbon – B. Dortmund / Oyuncu Gol Atar: Viktor Gyökeres – 1.73 yerine 1.78

Sporting Lizbon'da Viktor Gyökeres, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 7 maçta 6 gol attı.

Misli’den yeni üyelere 150 TL!

Misli’ye yeni üye olan herkes 150 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve 150 TL kazanma şansını yakalayın. “Şampiyon Oranlar”ın yer aldığı Misli’de maçların heyecanını daha fazla yaşayın!





