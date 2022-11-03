Şampiyonlar Ligi'nde turlayanlar ve Avrupa Ligi bileti alanlar belli oldu! Fenerbahçe ve Trabzonspor'un olası rakipleri...

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Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları, E, F, G ve H grubu'nda oynanan maçlarla tamamlandı.
SON 16'YA KALAN TAKIMLAR BELLİ OLDU
Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayarak adlarını son 16 turuna yazdıran takımlar; Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Bayern Münih, Dortmund, Leipzig, Eintracht Frankfurt, Napoli, Milan, Inter, Real Madrid, PSG, Porto, Benfica, Club Brugge şeklinde oldu.
FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ OLABİLİRLER
Ajax, Leverkusen, Barcelona, Sevilla, Sporting, Shakhtar, Juventus ve Salzburg yollarına UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.
Fenerbahçe ve TRABZONSPOR Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlarsa play-off turunda bu takımlardan ikisiyle eşleşecek.