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Şampiyonlar Ligi'nde turlayanlar ve Avrupa Ligi bileti alanlar belli oldu! Fenerbahçe ve Trabzonspor'un olası rakipleri...

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#Şampiyonlar Ligi#Avrupa Ligi#UEFA
Şampiyonlar Liginde turlayanlar ve Avrupa Ligi bileti alanlar belli oldu Fenerbahçe ve Trabzonsporun olası rakipleri...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 01:11

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son maçlarından ardından son 16'ya kalanlar ve yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek olanlar belli oldu. Ayrıca Fenerbahçe ve Trabzonspor Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlarsa Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayanlarla eşleşecek.

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Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları, E, F, G ve H grubu'nda oynanan maçlarla tamamlandı.

SON 16'YA KALAN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayarak adlarını son 16 turuna yazdıran takımlar; Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Bayern Münih, Dortmund, Leipzig, Eintracht Frankfurt, Napoli, Milan, Inter, Real Madrid, PSG, Porto, Benfica, Club Brugge şeklinde oldu.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ OLABİLİRLER

Ajax, Leverkusen, Barcelona, Sevilla, Sporting, Shakhtar, Juventus ve Salzburg yollarına UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Fenerbahçe ve TRABZONSPOR Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlarsa play-off turunda bu takımlardan ikisiyle eşleşecek.

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#Şampiyonlar Ligi#Avrupa Ligi#UEFA

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