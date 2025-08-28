×
Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu: Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kesinleşti!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 00:21

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabında Türkiye'yi temsil edecek olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kesinleşti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun ardından 7 takım daha adını lig etabına yazdırdı.

Play-off turunda rakiplerini saf dışı bırakan Karabağ, Club Brugge, Kopenhag, Benfica, Kairat Almaty, Pafos ve Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi'nde lig etabında mücadele etmeye hak kazandı.

Devler Ligi'nde Türkiye'yi tek takım olarak Galatasaray temsil edecek. Kura çekimine 4. torbadan girecek olan sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri de kesinleşmiş oldu.

Şampiyonlar Ligi Lig Etabı kura çekimi öncesinde torbalar şu şekilde:

1. TORBA

  • PSG
  • Real Madrid
  • Manchester City
  • Bayern Münih
  • Liverpool
  • Inter
  • Chelsea
  • Dortmund
  • Barcelona

2. TORBA

  • Arsenal
  • Leverkusen
  • Atletico Madrid
  • Benfica
  • Atalanta
  • Villarreal
  • Juventus
  • Eintracht Frankfurt
  • Club Brugge

3. TORBA

  • Tottenham
  • PSV
  • Ajax
  • Napoli
  • Sporting
  • Olympiakos
  • Slavia Prag
  • Bodo/Glimt
  • Marsilya

4. TORBA

  • Kopenhag
  • Monaco
  • Galatasaray
  • Union SG
  • Karabağ
  • Athletic Bilbao
  • Newcastle United
  • Pafos
  • Kairat Almaty

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi bugün (28 Ağustos 2025) saat 19:00'da Monaco'da yapılacak.

