Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu: Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kesinleşti!

Haberin Devamı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun ardından 7 takım daha adını lig etabına yazdırdı.

Play-off turunda rakiplerini saf dışı bırakan Karabağ, Club Brugge, Kopenhag, Benfica, Kairat Almaty, Pafos ve Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi'nde lig etabında mücadele etmeye hak kazandı.

Devler Ligi'nde Türkiye'yi tek takım olarak Galatasaray temsil edecek. Kura çekimine 4. torbadan girecek olan sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri de kesinleşmiş oldu.

Şampiyonlar Ligi Lig Etabı kura çekimi öncesinde torbalar şu şekilde:

1. TORBA

PSG

Real Madrid

Manchester City

Bayern Münih

Liverpool

Inter

Chelsea

Dortmund

Barcelona

2. TORBA

Arsenal

Leverkusen

Atletico Madrid

Benfica

Atalanta

Villarreal

Juventus

Eintracht Frankfurt

Club Brugge

3. TORBA

Tottenham

PSV

Ajax

Napoli

Sporting

Olympiakos

Slavia Prag

Bodo/Glimt

Marsilya

4. TORBA

Kopenhag

Monaco

Galatasaray

Union SG

Karabağ

Athletic Bilbao

Newcastle United

Pafos

Kairat Almaty

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi bugün (28 Ağustos 2025) saat 19:00'da Monaco'da yapılacak.

Haberin Devamı