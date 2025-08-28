Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu: Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kesinleşti!

Güncelleme Tarihi:
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun ardından 7 takım daha adını lig etabına yazdırdı.
Play-off turunda rakiplerini saf dışı bırakan Karabağ, Club Brugge, Kopenhag, Benfica, Kairat Almaty, Pafos ve Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi'nde lig etabında mücadele etmeye hak kazandı.
Devler Ligi'nde Türkiye'yi tek takım olarak Galatasaray temsil edecek. Kura çekimine 4. torbadan girecek olan sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri de kesinleşmiş oldu.
Şampiyonlar Ligi Lig Etabı kura çekimi öncesinde torbalar şu şekilde:
1. TORBA
2. TORBA
3. TORBA
4. TORBA
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi bugün (28 Ağustos 2025) saat 19:00'da Monaco'da yapılacak.