Şampiyonlar Ligi’nde temsilcilerimiz sahne alıyor! İşte Misli’de Günün En Çok Oynanan Maçları

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Liverpool - Paris Saint Germain: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Liverpool - Paris Saint Germain mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %18’i karşılaşmada Liverpool galibiyetine oynuyor.

Misli Yazarı Yusuf Kenan Çalık’ın Tercihi: 2.5 Üst

Paris ilk maçı domine etmiş ancak Alisson'u geçememişti. Adeta atamayana atarlar kuralının yaşandığı bir maç sonunda Liverpool tek golle galip geldi. Liverpool'da Bradley ve Gomez sakat. PSG'de eksik yok. Gollü bir maç bekliyorum.



Barcelona - Benfica: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Barcelona – Benfica mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %35’i mücadelede Barcelona’nın galibiyetine oynuyor.

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Misli Yazarı Barış Keklik’in Tercihi: Karşılıklı Gol Var

Turun ilk ayağında trajik bir mağlubiyet yaşayan Benfica, 10 kişi kalan Barcelona'ya mağlup olmuştu. Oldukça etkililerdi ancak Wojciech Szczesny, kariyer maçlarından birini çıkarmıştı. Bu maçta da favori Barcelona ancak ben taraf bahsi yerine karşılıklı gol var bahsini önereceğim.

B. Leverkusen - Bayern Münih: 2.5 Üst

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından B. Leverkusen - Bayern Münih mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %30’u mücadeleden en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Misli Yazarı Onur Akpınar’ın Tercihi: 2.5 Üst

Bayer Leverkusen ilk maçta şok yaşadı. Maçın son yarım saatini 10 kişi oynadılar. Xabi Alonso'nun bu kez Bayern Münih için hazırladığı plan tutmadı. Hafta sonu ligde iç sahada Bremen'e kaybettiler ve şampiyonluk yolunda tamamen havlu attılar. Bayern Münih için işler yolunda gidiyor. Ligde artık çok rahatlar. Bochum'a kaybetmelerine rağmen rakibi yenilince avantajı korudular. Hücumda iyi durumdalar. Bayer Leverkusen mucize olması için erken gol peşinde olacak. Rövanşın gollü geçmesini bekliyorum. Tercihim 2,5 gol üstü yönünde.

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