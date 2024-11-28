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Şampiyonlar Ligi'nde tartışma çıkaran gol: Kendi kalesine attı, bahis iddiası ortaya atıldı...

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#Celtic#Club Brugge#Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Liginde tartışma çıkaran gol: Kendi kalesine attı, bahis iddiası ortaya atıldı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 15:30

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İskoçya ekibi Celtic ile Belçika temsilcisi Club Brugge karşı karşıya geldi. 1-1 biten karşılaşmada Celtic'in stoperi Cameron Carter-Vickers'ın kendi kalesine attığı gol, tartışmaları da beraberinde getirdi.

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İskoçya temsilcisi Celtic ile Belçika ekibi Club Brugge'ün karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında dikkat çeken bir olay yaşandı.

Celtic Park'ta oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

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Konuk ekip Brugge'ün golünü 26. dakikada Cameron Carter-Vickers kendi kalesine attı. Celtic'in sayısı ise 60. dakikada Maeda'dan geldi.

Bu skorun ardından 8 puanlı Celtic, 20. sırada yer aldı. 7 puanlı Club Brugge ise 22. basamakta yer buldu.

Şampiyonlar Liginde tartışma çıkaran gol: Kendi kalesine attı, bahis iddiası ortaya atıldı...

TARTIŞMA YARATAN GOL

Celtic'in 26. dakikada stoperi Cameron Carter-Vickers ile kendi kalesine attığı gol ise gecenin en çok konuşulanları arasında yer buldu.

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Kendi ceza sahası içinde topla Carter-Vickers, kalecisine geri pas atmak istedi ancak Kasper Schmeichel topun geldiği yönden epey uzakta kaldı.

Direkt olarak ağlarla buluşan meşin yuvarlak sonrası skor 1-0'a geldi.

Golün ardından Celtic kalecisi Schmeichel, tüm takımı toplayarak saha içinde kısa bir toplantı yaptı ve motivasyon konuşması gerçekleştirdi.

Celtic'in kendi kalesine attığı golü sosyal medyada değerlendiren futbolseverler, yaşanan olayı 'kafa karıştırıcı' olarak yorumladı.

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#Celtic#Club Brugge#Şampiyonlar Ligi

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