Şampiyonlar Ligi'nde tarihi senaryo: İlk kez yaşanacak!

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UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finallerin ilk maçları 1 Mayıs Perşembe günü tamamlandı.

Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final ilk maçları sonrasında Manchester United ve Tottenham önemli bir avantaj elde etti. Manchester United, Athletic Bilbao deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönerken Tottenham, sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 yendi.

Final yolunda avantajı yakalayan Premier Lig ekipleri, rövanşta büyük bir hata yapmamaları halinde adlarını finale yazdıracak.

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İNGİLTERE, DEVLER LİGİ'NDE 6 TAKIMLA TEMSİL EDİLEN İLK ÜLKE OLABİLİR!

Bu sezonki Avrupa performansına göre gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'nde ekstra takım hakkını elde eden İngiltere Premier Lig, bir kontenjanın daha sahibi olabilir.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Premier Lig'de sezonu ilk 5 sırada tamamlayan takımlara ek olarak Avrupa Ligi'ni Manchester United veya Tottenham'ın kazanması durumunda Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayan takım sayısı 6'ya yükselecek.

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Böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir ülke, 6 takımla turnuvada yer alacak.