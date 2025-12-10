Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gecede gol yağmuru! 17 yaşında tarihe geçti

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta mücadelesi başladı. Dün gece oynanan 9 maç nefesleri keserken çok konuşulacak sonuçlar ortaya çıktı. İşte dün gece oynanan tüm maçların detayları...

OLYMPİAKOS, KAZAKİSTAN'DA KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6 haftasında Yunan ekibi Olympiakos deplasmanda Kazakistan temsilcisi Kairat Almatı'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Olympiakos'a galibiyeti getiren golü 73. dakikada Gelson Martins kaydetti. Bu galibiyetle 5 puana yükselen Olympiakos ilk 24 umutlarını sürdürdü. Kairat ise 1 puanda kaldı. 7. haftada Olympiakos, Bayer Leverkusen'i konuk ederken, Kairat da evinde Club Brugge'ü ağırlayacak.

BAYERN MÜNİH, GERİDEN GELEREK KAZANDI

Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçında Bayern Münih ile Sporting karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında Sporting öne geçti ama Bayern Münih muhteşem bir geri dönüşle maçı 3-1 kazandı.

Sporting, 54. dakikada Joshua Kimmich'in ters vuruşu sonrası maçta 1-0 öne geçti.

17 YAŞINDA TARİHE GEÇTİ

Bayern Münih, 65. dakikada Serge Gnabry, 69. dakikada Lennart Karl ve 77. dakikada Jonathan Tah'ın golleriyle galibiyete ulaştı. Lennart Karl, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste üç maçta gol atan en genç oyuncu (17 yıl, 290 gün) oldu.

Alman ekibi Bayern Münih'te maça 11'de başlayan ve 77 dakika sahada kalan 17 yaşındaki futbolcu Lennart Karl, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. golünü kaydetti. Karl ayrıca müthiş performansıyla maçın adamı seçildi.

Bu galibiyetin ardından Bayern Münih puanını 15'e yükselti. Sporting 10 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ocak 2026 tarihinde Bayern Münih, Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak. Sporting 20 Ocak 2026'da PSG'yi konuk edecek.

SALAH'SIZ LİVERPOOL, SON DAKİKA GOLÜYLE KAZANDI

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın zorlu mücadelesinde Inter ile Liverpool karşı karşıya geldi. İtalya'da oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Liverpool oldu.

Muhammed Salah'ın maç kadrosuna alınmadığı Liverpool'a karşı miili futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladı. Ancak Hakan Çalhanoğlu 11. dakika sakatlandığı için oyuna devam edemedi.

LIVERPOOL, GOLÜ PENALTIDAN BULDU

Liverpool maçın 32. dakikasında Ibrahima Konate ile golü buldu. Ancak VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle bu gol iptal edildi. Maçın son bölümünde penaltı kazanan Liverpool'da 88. dakikada Dominik Szoboszlai golü attı ve galibiyeti getirdi.

Bu galibiyet sonrası Liverpool puanını 12'ye yükseltti. Inter 12 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Inter, bir başka İngiliz takımı Arsenal'i ağırlayacak. Liverpool, Marsilya deplasmanına çıkacak.

TOTTENHAM EVİNDE ZORLANMADI

Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile Slavia Prag karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Tottenham oldu.



Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada David Zima (kendi kalesine), 50. dakikada Mohammed Kudus (penaltı) ve 79. dakikada Xavi Simons (penaltı) kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Tottenham puanını 11'e yükseltti. Slavia Prag 3 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Tottenham, Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Slavia Prag, Barcelona'yı konuk edecek.

USG, MARSİLYA'YI SALLADI AMA YIKAMADI

Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile Marsilya karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Marsilya oldu.

Union Saint-Gilloise'nin gollerini 5. ve 71. dakikada Anan Khalaili kaydetti.

Marsilya'nın golleri 15. dakikada Igor Paixao, 41 ve 59. dakikada Mason Greenwood'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Marsilya puanını 9'a yükseltti. Union Saint-Gilloise 6 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Union Saint-Gilloise, Bayern Münih'e konuk olacak. Marsilya, Liverpool'u ağırlayacak.

KOUNDE ATTI, BARÇA KAZANDI

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Geriye düşen Barcelona sahasında oynadığı maçı 2-1 kazandı.

Eintracht Frankfurt'un golünü 21. dakikada Ansgar Knauff kaydetti. Barcelona'nın golleri 50 ve 53. dakikada Jules Kounde'den geldi.

Bu galibiyetin ardından Barcelona puanını 10'a yükseltti. Eintracht Frankfurt 6 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Barceona, Slavia Prag'a konuk olacak. Eintracht Frankfurt, Azerbaycan'da Karabağ ile karşılaşacak.

ATALANTA, CHELSEA'Yİ GERİDEN GELEREK DEVİRDİ

Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması 6. hafta maçında Atalanta, evinde Chelsea'yi konuk etti. Atalanta geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı

Chelsea'nin tek gollünü Joao Pedro kaydederken, Atalanya'nın golleri Scamacca ve De Ketelaere'nin ayağından geldi.

Bu sonuçla beraber Devler Ligi'nde üst üste 3. galibiyetini alan Atalanya 13 puana yükselirken, Chelsea ise ikinci kez mağlup olarak 10 puanda kaldı.

Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftada 21 Ocak'ta Athletic Bilbao deplasmanına konuk olacak. Chelsea ise aynı gün evinde Pafos ile karşılaşacak.

5 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN ATLETİCO MADRİD

Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Hollanda deplasmanında geriye düşen Atletico Madrid maçı 3-2 kazandı.

PSV Eindhoven'in gollerini 10. dakikada Guus Til ve 85. dakikada Ricardo Pepi kaydetti. Atletico Madrid'in golleri 37. dakikada Julian Alvarez, 52. dakikada David Hancko ve 56. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi.

Bu galibiyetin ardından Atletico Madrid puanını 12'ye yükseltti. PSV Eindhoven 8 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta PSV Eindhoven, Newcastle United'a konuk olacak. Atletico Madrid, Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşacak.