Şampiyonlar Ligi’nde Son Çeyrek Finalistler Belli Olacak! İşte Günün En Çok Oynanan Karşılaşmaları!

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Paris Saint Germain – Liverpool 2.5 Üst

Günün Şampiyon Oran bültenindeki en çok oynanan maç olan PSG – Liverpool karşılaşmasına bahis yapan Misli üyelerinin %14’ü mücadelede gol bahislerini tercih ediyor.

Misli Yorumcusu Yusuf Kenan Çalık’ın Tahmini

Paris lig aşamasında çok sıkıntılı anlar geçirse de Brest'i play off'ta çok rahat geçti. Ev sahibinde eksik oyuncu yok. Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde tek bir mağlubiyet aldı ve bu döneme çok formda giriyor. Konuk takımda Gomez ve Bradley'in sakatlık sorunları var. Gollü bir maç bekliyorum.

Benfica – Barcelona Maç Sonucu 2

Benfica ile Barcelona’nın karşı karşıya geleceği ve canlı sohbet etkinliği sunulan Şampiyon Oranlı mücadeleye bahis yapan Misli üyelerinin %32’si konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

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Misli Yazarı Tutmaz Tahminler’in Yorumu

Barca galibiyeti de burada denenebilir ama özellikle iki takımın da hücum aksiyonlarını düşünürsek burada maçın 1-0 biteceğini düşünmüyorum. Bu sebeple Barcelona en az 2 gol atar aldım. Benfica da kendi sahasında fena futbol oynamıyor ama artık Şampiyonlar Ligi'nde iyi takımların ve oyuncuların kendini gösterme zamanı geldi. Barca, kadro kalitesi ve oyun olarak Benfica'nın çok önünde. Barca tarafına 2 gol alınır.

Bayern Münih – B. Leverkusen Maç Sonucu 1

Günün merakla beklenen ve yoğun ilgi gören Şampiyon Oranlı maçlarından Bayern Münih – Bayer Leverkusen karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %28’i Bavyera ekibinin galibiyetine oynuyor.

Misli Yazarı Halil İbrahim Ağış’ın Tahmini

Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleştiği Celtic karşısında ilk maçını deplasmanda 2-1 kazanan Bayern Münih rövanşta ise rakibi karşısında 1-0 geri olduğu karşılaşmada son dakikada bulduğu golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrılıp bu tura yükseldi. Ligdeki puan farkının vermiş olduğu rahatlıktan dolayı bu karşılaşmada iç saha avantajıyla turu geçebilmek adına etkili başlamalarını bekliyorum. Bayer Leverkusen ise bu turdan başlangıç yapıyor. Başarılı hoca Xabi Alonso, 2023'te göreve geldiğinden beri Bayern'e karşı altı karşılaşmada da yenilmeyerek başarılı sonuçlar elde etti. Takım olarak çok formda olan konuk ekip tur şansını evindeki rövanş maçına taşıyabilmek adına önde baskılı başlayacaktır. Hücumda etkili isimleri bulunan iki ekip açık futbol ortaya koyarak karşılıklı goller bulacaktır.

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