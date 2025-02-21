Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kurası çekildi! Eşleşmeler belli oldu...

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçlarının tamamlanmasının ardından adını son 16'ya yazdıran takımlar belli olmuştu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off turunda rakiplerini eleyen Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, PSG, Real Madrid ve PSV, adlarını son 16 takım arasına yazdırmıştı.

Devler Liginde lig etabını ilk 8'de tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, direkt son 16 turuna yükselmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, çeyrek final ile yarı final maçlarının kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi ve eşleşmeler belli oldu.

İşte son 16 turu eşleşmeleri:

Club Brugge-Aston Villa

Borussia Dortmund - Lille

Real Madrid - Atletico Madrid

Bayern Münih - Bayer Leverkusen

PSV - Arsenal

Inter - Feyenoord

PSG - Liverpool

Benfica - Barcelona