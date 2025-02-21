×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kurası çekildi! Eşleşmeler belli oldu...

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Kura Çekimi#REAL Madrid
Şampiyonlar Liginde son 16 turu kurası çekildi Eşleşmeler belli oldu...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 14:19

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off etabı sona erdi ve son 16 turu için kura çekimi gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçlarının tamamlanmasının ardından adını son 16'ya yazdıran takımlar belli olmuştu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off turunda rakiplerini eleyen Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, PSG, Real Madrid ve PSV, adlarını son 16 takım arasına yazdırmıştı.

Gözden KaçmasınUEFA ülke puanı güncellendi, dün gece büyük fırsat kaçtı Eğer Fenerbahçe ile Galatasaray kazansaydı...UEFA ülke puanı güncellendi, dün gece büyük fırsat kaçtı! Eğer Fenerbahçe ile Galatasaray kazansaydı...Haberi Görüntüle

Devler Liginde lig etabını ilk 8'de tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, direkt son 16 turuna yükselmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, çeyrek final ile yarı final maçlarının kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi ve eşleşmeler belli oldu.

İşte son 16 turu eşleşmeleri:

Club Brugge-Aston Villa
Borussia Dortmund - Lille
Real Madrid - Atletico Madrid
Bayern Münih - Bayer Leverkusen
PSV - Arsenal
Inter - Feyenoord
PSG - Liverpool
Benfica - Barcelona

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Kura Çekimi#REAL Madrid

BAKMADAN GEÇME!