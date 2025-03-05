Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu hızlı başladı! Tam 17 golün atıldığı gecede Arsenal tarihe geçti, Real Madrid avantajı kaptı! Arda Güler...

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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu çok hızlı başladı.

Tam 17 golün atıldığı gecede tarihi bir skor ortaya çıkarken, Real Madrid, sahasında Atletico Madrid'i mağlup etti.

ALMANYA'DA KAZANAN ÇIKMADI

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu karşılaşmasında Dortmund, sahasında Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya geldi.

Mücadele karşılıklı gollerle sahne olurken maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Borussia Dortmund'un golünü 22'nci dakikada Adeyemi kaydetti. Lille'de fileleri 68'inci dakikada Haraldsson havalandırdı.

ARSENAL FİŞİ HOLLANDA'DA ÇEKTİ

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Hollanda temsilcisi PSV ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Müsabaka 7-1'lik Arsenal üstünlüğü ile tamamlanırken, Hollanda ekibi 112 yıllık tarihinde Avrupa maçlarında evinde ilk kez 4'den daha fazla gol yedi.

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İngilizlere galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Timber, 21. dakikada Nwaneri, 31. dakikada Merino, 47. ve 73.dakikalarda Odegaard, 48. dakikada Trossard ve 85. dakikada Calafiori kaydetti.

Ev sahibinin ise tek golünü 43. dakikada penaltıdan Lang attı.

REAL MADRID DERBİDE KAZANMASINI BİLDİ

Real Madrid, derbide sahasında konuk ettiği Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakada henüz 4. dakikada perdeyi Rodrygo açtı. 32. dakikada Julian Alvarez'in enfes golüyle cevap veren Atletico Madrid skoru koruyamadı ve 55. dakikada Brahim Diaz'ın golüne engel olamadı.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler ise kadroda yer almasına rağmen mücadelede süre bulamadı.

ASTON VILLA AVANTAJI KAPTI

Bir diğer İngiliz ekibi Aston Villa ise, Belçika temsilcisi Club Brugge ile kozlarını paylaştı.

Jan Breydelstadion'da oynanan karşılaşmayı Aston Villa 80. dakikadan sonra bulduğu 2 golle 3-1 kazandı.

İngiliz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Bailey, 82. dakikada Mechele (KK) ve 88. dakikada Asensio penaltıdan attı. De Cuyper ise Belçika ekibinin tek sayısını kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa, 12 Mart tarihinde İngiltere'de oynanacak olan rövanş karşılaşması için büyük bir avantaj elde etti.

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